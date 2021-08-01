東京奧運︱韓國跳馬少女為爸爸奮戰摘銅　父親任評述見證歷史一刻

韓國19歲少女呂瑞靜於東京奧運奪得跳馬銅牌，其爸爸呂洪哲1996年奧運於同一項目奪銀，是該國首對贏得奧運獎牌的父女檔。

雖背負爸爸被稱作「跳馬之父」的壓力，但呂瑞靜今屆只為父親而戰，希望贏得一塊金牌，彌補對方的遺憾。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

奧運女子跳馬今日決出獎牌，巴西選手安德拉迪（Rebeca Andrade）以15.083的高分勇奪金牌。韓國女將呂瑞靜憑以其命名6.2分高難度動作，奪得14.733的平均分奪銅。

呂瑞靜(右)屈居巴西及美國選手之後摘銅。（Getty Images）

+ 8

賽後焦點都落在呂瑞靜身上，這位年僅19歲的少女，出身於體操世家，爸爸呂洪哲正是1996亞特蘭大奧運跳馬銀牌得主，直至2012年之前，這仍是韓國運動員在奧運體操的最佳成績。

呂洪哲還是1994及1998年亞運金牌得主，被國民譽為「跳馬之父」。受盡薰陶的呂瑞靜8歲便開始練體操，但原來爸爸一直都反對；他擔心女兒會受傷，但始終選擇尊重囡囡，放手讓她追夢。

呂洪哲曾奪得1996年亞特蘭大奧運跳馬銀牌，被韓國稱為「跳馬之父」。（IG@ olympic）

呂瑞靜16歲轉至成年隊後，備受傳媒關注，飽受壓力，但幸好有爸爸在旁扶持安慰，「他是我的榜樣；但我不想被稱為『呂洪哲女兒』，希望大家會叫我呂瑞靜。」

2018年贏得亞運跳馬金牌，她的名字總算獲韓國人記住，但她仍有個願望想達成，「我想贏得奧運金牌，把它掛在爸爸的頸上。」當年父親屈居亞軍而耿耿於懷，呂瑞靜一直記在心裏，希望用親自彌補這個遺憾。

呂瑞靜（右）跟爸爸呂洪哲（左）成為首對運得奧運獎牌的韓國父女檔。（IG@yeo_seojeong）

+ 4

今日她雖然未能達成心願，但經已創造歷史，成功首位踏上奧運頒獎台的韓國女體操運動員。而她跟爸爸也一起在史冊上留名，是首對韓國「父女檔」奧運獎牌得主。

年屆50歲、退役多時的呂洪哲現雖擔任大學教授，今日卻為電視台客串評述一職，見證女兒摘銅一刻。當計分牌打出最終成績，他興奮得拋下耳機瘋狂歡呼及鼓掌。

雖然仍然留憾，但女兒，已經讓他感到很驕傲了。

同場加映：東京奧運丨難民隊蝶泳美女走過戰火 愛琴海推船游3小時

+ 30

【健康又性感的烏克蘭柔道女神比露迪】

+ 5

同場加映：中華台北男神楊勇緯一夜爆紅 真性情打動日本人

楊勇緯部分「勾魂」照（按圖放大）

+ 5

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇