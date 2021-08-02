東京奧運直擊︱港乒女團晉4強　李靜自白：我是激情的、開放的

他自覺是「開放性」、「激情」。

他懶理鏡頭把「助語詞」發揮得淋漓盡致。

他認為乒乓女團有力帶領香港再走前一步。

乒乓女團8強一役，他高呼得臉紅耳赤，口罩繩亦拉破，最後三女不負所望殺入4強，他流淚說：「自己奪銀牌都無喊，但看到她們......」

他叫李靜。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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2004年雅典奧運，李靜、高禮澤歷史性奪得男雙銀牌，香港史上從此有「乒乓孖寶」的印記。

「我們是過氣明星喇。」換上教練身份的李靜笑言，舊時不宜常談。反之今日帶領杜凱琹、李皓晴及蘇慧音於團體賽以場數3：1反勝羅馬尼亞，他認為三女現在的星味逐漸散發，自己激動得叫破喉嚨，高昂的情緒也令他記錯4強對手。

港乒女團連勝3場反勝羅馬尼亞 闖4強鬥日台勝方

教練李靜十分激動，連口罩繩也斷掉。（高詩琦攝）

究竟李靜有何激動？

首場女雙李皓晴及蘇慧音與對手戰至5局，賽事除了被乒乓聲覆蓋，也只有李靜的吶喊。

「Cho」、「一流呀」、「啱喇！係咁喇！」、「阿蘇一流呀一流」，每次得分李靜表現比較球員激動，就連大會直播攝影師也索性把鏡頭指向李靜，免得錯過任何一刻「李靜moment」。

「自己奪銀牌都無喊，但看到她們……」當年奧運4強取勝入決賽，李靜只是長「cho」了一聲。但換個身份「湊大」三女，這份感慨比獎項更打動心靈：「感謝球員，真的很不容易，4強啊，是她們的第一次，也多謝自己，我真的投放了很多心機在她們身上。」

↓↓↓捕捉不同的李靜moment，超越奧運銀牌的激動：（按圖放大）↓↓

今天三女除了展現出爭牌實力，雙打與對手連番爭持，其後3個單打速速修正及反擊，一切也證明，香港製造的乒乓是可以的。

「我們三人能入4強，是十分不容易的事。」杜凱琹說。香港乒乓以往由內地來港的球員為骨幹，然而自上屆里約奧運起了變化。杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，這支從小到大在香港受訓的組合，2018年已在亞運改寫了香港乒壇20年歷史。當時她們一奪女子團體銅牌，做到師姐帖雅娜、張瑞、姜華珺等都做不到的事。

轉眼3年她們再次為自己爭口氣，杜凱琹認為今日的成就也是師姐們堆砌出來：「一切是很多代人的努力，才能有今天；雖然未知能否再晉級或有獎牌，但希望今天能讓青少年隊有希望。」

港隊反勝羅馬尼亞闖入4強，隊友上前與杜凱琹慶祝。（高詩琦攝）

【港隊首場雙打先輸一場】

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3度征奧運，與3個不同的組合出擊團體賽，李皓晴直言東京奧運最真實：「以前有種感覺，很想依賴師姐，但今次不能再逃避。」昨日16強一戰未能取下一場單打，李皓晴自責又難以釋懷。惟今日單打第三局落後反擊取勝，她認為這來得及時的自信，源自教練李靜。

「昨晚看錄像和做了很多交流，大家相討至凌晨12點。」李靜直言勝利視乎誰能搏殺，兩強相遇勇者勝，此道理也得讓三女明白。

【李皓晴第三場驚險擊敗對手場數反超前】

+ 3

李靜說女生情緒需要適時疏導，就如昨日李皓晴吞敗今日就擊退歐洲冠軍，「輸得值得就贏得精彩」的概念，女團已謹記在心。

明日4強，三女能否複製孖寶軌跡？

「女仔高興，就打好波架啦」，李靜moment就是這樣。

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