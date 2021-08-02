東京奧運直擊｜港乒女團連勝3場反勝羅馬尼亞　闖4強鬥日台勝方

香港女子乒乓球隊與羅馬尼亞爭奪團體賽4強席位，港隊雙打首場力戰不敵對手，幸好單打登場的杜凱琹及李皓晴連取兩場，反超前對手2：1，杜凱琹及後再贏一場，港隊以3：1反勝羅馬尼亞晉級4強。

01體育記者 高詩琦﹑楊宇翹 東京直擊



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由杜凱琹、李皓晴及蘇慧音組成的香港女子乒乓球隊，早前16強有驚無險以場數3：1淘汰巴西，躋身8強，今日（2日）與羅馬尼亞力爭再晉一級。

杜凱琹領軍女乒鬥團體賽 闖8強力爭港隊最佳成績

李皓晴與蘇慧音打頭陣出戰雙打，面對杜迪安/森馬拉（Daniela Dodean/Elizabeta Samara），港隊首局先輸5：11，及後次局以同樣比數扳回一城，雙方梅花間竹各取局分，需要戰至決勝局分勝負，雙方戰至「刁時」繼續拉鋸，以11：13再輸一局，港隊場數落後0：1。

蘇慧音與李皓晴首場飲恨不敵羅馬尼亞組合。（高詩琦攝）

【港隊首場雙打先輸一場】

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杜凱琹緊接出場，單打鬥羅馬尼亞的施素絲（Bernadette Szocs），杜凱琹今仗未受太大壓力，輕鬆直落三局以11：5﹑11：5及11：6取勝，為港隊在場數扳回一城。

緊接出場的杜凱琹未受太大壓力，為港隊在場數追成1：1。（高詩琦攝）

第二場單打再由李皓晴迎戰森馬拉，先以11：9及11：9連取兩局領先，先拔頭籌，第三局一度打成10：10平手，李皓晴以12：10拿下決勝局，港隊場數反超前2：1。

教練李靜十分激動，連口罩繩也斷掉。（高詩琦攝）

【李皓晴第三場驚險擊敗對手場數反超前】

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杜凱琹再度上陣，繼續上場的氣勢，面對杜迪安沒有太大阻力，以11：3﹑11：2及14：12直落三局輕取杜迪安，港隊場數以3：1反勝羅馬尼亞晉級，並將與日本或中華台北的勝方爭奪決賽席位。

港隊女將賽後接受訪問，直言首場雙打用盡全力，可惜未能獲勝，並互相稱讚隊友們今仗發揮不俗。蘇慧音坦言首場失利不要緊，最重要是不要打擊士氣，「首場整體發揮不錯，輸場波都不要輸啖氣，該場處理上自己可以做得更好。」面對日本或中華台北勝方爭入決賽，李皓晴表示今晚將會觀看直播，了解對手們的打法。

港隊反勝羅馬尼亞闖入4強，隊友上前與杜凱琹慶祝。（高詩琦攝）

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