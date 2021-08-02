東京奧運｜澳洲車手遭遇極罕見「飛把」意外　炒完車繼續負傷作賽

場地單車男子團體追逐賽資格賽，澳洲隊發生罕見意外，阿歷士波特（Alex Porter）踩到時速約65公里時，他的單車突然解體，前方把手飛脫，他整個人摔到地上。阿歷士波特臉部、手臂及膝部多處擦傷，未有嚴重受傷。休息過後，阿歷士波特與隊友再次上陣，重新踩一次，結果資格賽時間只能排第5位，未能爭金。



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場地單車男子團體追逐賽資格賽在今日（1日）下午舉行，8支隊伍分別踩4000米計時，時間最快的4隊可以爭金牌，至於第5至8位的最多只能爭銅牌。被視為冠軍熱門的澳洲隊，踩到約1000米後出事，在4位車手中跟尾的阿歷士波特，其戰車在過彎時解體，整個把手部分飛脫，他個人亦跌倒在地上。據外國傳媒估計，阿歷士波特發生意外時，速度高達時速65公里。

【阿歷士波特炒車一刻】

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隊友發現阿歷士波特出事，即示意計時賽暫停，要求稍後重新作賽。幸好，阿歷士波特炒車後可以自行起來，主要受了皮外傷，他的臉、手、腳多處擦傷甩皮流血。儘管高速炒車，但阿歷士波特休息20分鐘後，再次做好準備，在重開的資格賽繼續為澳洲上陣。然而，受傷始終影響了表現，澳洲以3分48.448秒完成，時間在8隊之中排第5位，之後未能爭逐金牌，最多只能爭銅牌。

【阿歷士波特炒車後受傷】

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擔任評述的英國奧運6金車手賀爾（Sir Chris Hoy）表示，比賽期間甩把手的情況極少見，他說：「實在難以置信，極之罕見，這件事還會影響其他車手的信心，因為他們會想，自己的單車會不會都有問題？」至於澳洲方面的評述更表示從來未見過，這是單車的災難性故障。」

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