東京奧運．舉重｜大身材小可愛的李雯雯　父親一句話激發小宇宙

「我太肥了，老豆覺得體校唔會揀我，我就好嬲！」

小時候被父親嘲諷，因為這一道氣，才成就李雯雯成為奧運冠軍，為中國隊贏得今屆舉重項目第7面金牌。



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東京奧運舉重女子87公斤以上級別，中國選手李雯雯以壓倒性姿態贏得金牌，同時寫下抓舉、挺舉及總成績的奧運紀錄，為中國隊贏得舉重的第7面金牌，亦是周一（2日）中國隊的第5金。

李雯雯無敵姿態舉重封后 跨性別選手連環失誤提早出局

舉重女子87公斤以上級別，李雯雯（中）贏得金牌，艾瑪莉甘保（左）及羅伯絲分別得銀牌及銅牌。（路透社）

李雯雯有今時今日的成就，她的父親「功不可沒」。這名來自遼寧的舉重好手，12歲時身高1.7米﹑體重88公斤。女生最怕在身形上被人說三道四，她爸竟然擔任這個厭惡角色。李雯雯說：「當年體校教練揀蟀，父親認為體校不會選擇我，因為我太肥！」

父親如此直白，試求當年李雯雯的心理陰影面積？結果一如父親所料，因為她的身形而名落孫山。李雯雯心有不甘，滿腔怒氣，「點解我唔得」。這句嘲諷成為她的動力，以不同途徑嘗試進入體校，李雯雯及後找到入選的同學安排跟操。

成也身形，敗也身形。當時鞍山體校校長恰巧是舉重出身，認為體校缺乏這種「大碼」運動員，結果李雯雯敗部復活，成功進入體校訓練，當日父親的一句嘲諷，成就了一個奧運冠軍的誕生。

舉重場上的李雯雯霸氣十足。（Getty Images）

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舉重場上的李雯雯未遇太大威脅，以無敵姿態贏得金牌，原本更希望挑戰打破自己擁有的世界紀錄，可惜最終放棄了。這名21歲的力士霸氣直言：「反正世界紀錄本來就是我的」。

霸氣還霸氣，李雯雯還是有「反差萌」的一面，完成賽事後向大家送上「心心」，及後再透過社交網站表達奪金的心情。她直稱自己是「大身材小可愛」，網民紛紛大讚，並指不會就此停步，將繼續奮鬥下去，創造更多的紀錄。

李雯雯向大家送上「心心」。（路透社）

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