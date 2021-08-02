東京奧運｜李雯雯無敵姿態舉重封后　跨性別選手連環失誤提早出局

東京奧運舉重女子87公斤以上級別，中國的李雯雯以無敵姿態贏得金牌，創下3項奧運紀錄。至於新西蘭的跨性別選手侯伯特（Laurel Hubbard）就意外地在抓舉3次試舉全數失敗，提早出局，未能參與挺舉。



3次抓舉都失敗的侯伯特賽後說：「我完全沒有為意有關我參賽的爭議。我要特別多謝國際奧委會，因為我覺得這樣真正實踐了奧林匹克的原則，而且表明體育運動是屬於全人類的，它有包容性及可及性。」

了解侯伯特的故事：首跨性別舉重選手登場 新西蘭提侯伯特保持低調

侯伯特在抓舉3次試舉都失敗，沒有成績。（Getty Images）

中國的李雯雯是這個級別的抓舉、挺舉及總成績世界紀錄保持者。她在今場奧運賽事，在抓舉已經展現超出其他對手的水平，正當其他人試舉一百一十到二十公斤時，她首次試舉已經是130公斤，並順利舉起。

之後兩次抓舉試舉，李雯雯分別舉起135及140公斤。完成抓舉後，李雯雯以140公斤領先，排次名的美國選手羅伯絲（Sarah Elizabeth Robles）只能舉到128公斤，差距相當遠。

到挺舉的環節，正當其他人首次試舉最重都是150公斤時，李雯雯選擇首次就舉162公斤，之後她還舉起173及180公斤，實力遠超其他選手，以總成績320公斤無敵封后，為中國贏得今屆第29面金牌，也是中國在今日的第5金。李雯雯還同時寫下抓舉、挺舉及總成績的奧運紀錄。

英國的艾瑪莉甘保（Emily Campbell）全靠挺舉161公斤成功，總成績以283公斤，力壓羅伯絲得銀牌，而羅伯絲就以282公斤得銅牌。冠軍李雯雯領先亞軍艾瑪莉甘保的差距足足有37公斤。

中國舉重隊今屆派出8名運動員分別出戰8個項目，最後贏得驚人的7金1銀。

中國今日增5金，之前4面是：中國45分鐘內連奪4面金牌 增至28金遙遙領先獎牌榜

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