東京奧運︱什麼也阻不了她　夏辛跌倒後11小時5000米奪首金

夏辛在女子1500米跑初賽，展示震驚世界的速度——最後一圈比賽她被對手絆倒，一眾跑手絕塵而去，她勉力爬起身，繼而上演一幕極速傳說，越過一個又一個對手，遇上如此嚴重意外，竟仍能以第一名衝線。

11個小時後，她出戰5000米決賽，世人關注早上的意外，會否對她有影響，結果她再次率先過終點．史無前例的3金之旅，打響頭炮。



高速下跌倒，怎會完全無影響？代表荷蘭出戰的夏辛（Sifan Hassan）賽後接受《美聯社》訪問，指一指左邊膊頭，「這裏很痛」，再指右腳，「很痛」，然後雙手垂下來，累得無法再解釋受傷部位，總之就是：「那裏很痛。」

長跑運動員，大概都早已習慣痛楚。強如1500、10000米世界排名第一、5000米世界排名第二的夏辛，也會有軟弱的時候。1500米初賽最後一圈被絆跌，大部分選手或許都會選擇放棄，畢竟她大可向賽會投訴受影響而獲得晉級機會．她承認這念頭曾經出現半秒，「但我跟自己說『不要』，我不想將來後悔，我不想要任何藉口。」

震撼全球的60秒狂奔，就是這樣出現。然後在同一晚，傷痕累累的她加冕成為5000米金牌得主。

超驚人速度！荷蘭女將1500米最後一圈跌倒照贏第一出線

荷蘭跑手夏辛在女子5000米贏得個人第一金。（路透社）

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當大家仍在談論那場驚心動魄的1500米初賽，她已在5000米贏得金牌。

連她的對手也忍不住繼續說回早上那場比賽。夏辛由第11位逐個對手追，明明前6名跑手已足夠晉身準決賽，剩下100米時前面只剩前列幾個對手，她依然沒有放慢腳步，一口氣以第一名衝線。與夏辛同戰5000米賽事的加拿大跑手施卡費安（Andrea Seccafien）稱，「她肯定是屬於另一個層次」。

同場有一位如此超班跑手，5000米決賽夏辛的14個對手都選擇「睇定啲」，沒有人願意放頭，大家都以較慢速度開跑，後勁凌厲的夏辛樂得在頭3000米守在第10位。之後才漸漸加速，最後250米衝刺，以14分36.79秒奪金。距離14分06.62秒世界紀錄差很遠，對夏辛而言也是相當慢的時間，考慮到早上的意外，最重要的是能贏得金牌。

被視為奪標大熱的荷蘭跑手夏辛（橙衣），1500米初賽最後一圈被對手絆跌。（路透社）

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史無前例的挑戰

夏辛賽後說，「她們跑得很慢，我感覺OK，每個圈我也覺得OK。」最恐怖的是她之後一句：「我其實不累。」第二名衝線的肯雅跑手奧比莉（Hellen Obiri）較她慢1.57秒，埃塞俄比亞選手謝絲姬（Gudaf Tsegay）奪銅。同場大部分跑手「上氣唔接下氣」，倒地的倒地，只有夏辛一人輕輕鬆鬆，一臉驚奇。

奧運歷史長河之中，曾經出現不少中長距離頂級跑手，強如法拉（Mo Farah）、比基利（Kenenisa Bekele），同一屆奧運也只能同時稱霸5000和10000米。同屆挑戰3個中長距離金牌，有多困難？夏辛要在8日之內，出戰6場比賽，包括1500米初賽、準決賽和決賽，5000米初賽及決賽，以及10000米決賽。

5000米銀牌得主奧比莉大讚夏辛這個對手，「遇上這種意外後11小時再出賽，大家都可見證她是如何偉大。」

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夏辛在埃塞俄比亞出生，15歲那年，母親一個決定，影響她一生。夏辛被母親塞往一架開往荷蘭的客機，尋求庇護，一年後獲難民身份居留權，2013年獲發荷蘭護照。有時候，她也不清楚何處是吾家，「無論如何，我也覺得自己是荷蘭人。我的埃塞俄比亞練習伙伴認為我開放而直接，她們較我安靜得多。」

2016年倫敦奧運，夏辛在800米初賽出局，1500米得第五。同年轉往美國受訓後，開始進步神速，2019年世界田徑錦標賽連贏1500和10000萬米雙金，「勝利的感覺實在太美麗，我只想獲勝。」

今屆力爭史無前例地贏得1500、5000及10000米3面金牌，如今5000米先過第一關。明天（4日）傍晚6時她將出戰1500米準決賽，如能晉級，將再在周五（6日）戰決賽；最後在周六（7日）傍晚6時45分出戰10000米決賽。今屆奧運田徑場上，夏辛絕對有望成為最耀眼的一顆明星。

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夏辛意外後極速追上以首名衝線晉級，賽後她似乎驚魂未定。（路透社）

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