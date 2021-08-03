東京奧運｜汕頭人謝思埸奮鬥9年奪跳水兩金　飲可樂已是最佳獎勵

謝思埸今日（3日）贏得男子3米彈板跳水金牌後，與亞軍的隊友王宗源以及季軍的英國選手積克拿化（Jack Laugher）出席記者會。會上，謝思埸與積克拿化因為記者一條問題相視而笑。



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【謝思埸奪金後痛哭】

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在記者會上，有記者向謝思埸提問，而積克拿化就在旁邊飲可樂。記者就問他見到積克拿化飲可樂，他想不想飲？謝思埸說：「他手上的可樂，其實我剛剛已經看了很久。」之後他跟積克拿化對望，相視而笑。

謝思埸贏得今屆個人第二面金牌。（Getty Images）

完成奧運比賽後，謝思埸坦言最想做的是飲可樂，他說：「獎勵自己一枝可樂吧，已經一年沒有喝碳酸飲料。」謝思埸在今屆東京奧運贏得兩面金牌，他早前與王宗源合力贏得男子雙人3米彈板冠軍，到今日的男子單人3米彈板決賽，他取得558.75分，擊敗隊友王宗源得冠軍，成為奧運兩金得主。今日再贏金牌後，他即場哭起上來，與王宗源相擁。

謝思埸與積克拿化相視而笑，他表示留意住對方的可樂很耐。（網上片段截圖）

謝思埸表示有一年未飲過碳酸飲料，希望飲可樂獎勵自己。（網上片段截圖）

25歲的謝思埸是廣東汕頭人，他表示奮鬥了9年，才獲得機會參加奧運，並贏得冠軍，他感嘆這9年絕不容易過。他說：「對任何人來說，9年的時間都不短，9年裏，經歷了低谷還有等待，同時還有忍耐，我也不知道自己怎麼走過來的。」對於滿身傷患，他就表示：「疼痛依然還在，每天都是一樣的，無論是腳還是腰都會伴隨着你，只不過看你怎麼去接受和適應。」

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