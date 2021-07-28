東京奧運．跳水｜俄羅斯組合關鍵時刻自爆　化身深水炸彈斷送獎牌

奧運跳水高手雲集，直插無水花就如等閒事，今日（28日）上演的男子3米彈板雙人決賽，竟然出現「零雞蛋」。俄羅斯組合原本與德國及墨西哥力爭銅牌，卻在最後一跳時「自爆」自動棄權，斷送爭獎牌的機會。



東京奧運跳水男子雙人3米板決賽，中國組合謝思埸／王宗源出場發揮出色，拋離美國組合逾23分輕鬆奪冠，摘下本屆第11金。

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中國組合謝思埸／王宗源奪得男子雙人3米板金牌。（Getty Images）

由古斯尼索夫（Evgenii Kuznetsov）及舒尼希（Nikita SHLEIKHER）組成的俄羅斯組合，在出場時已為眾人焦點，除了頭上的紋身外，古斯尼索夫的一把大鬍子，就如看到NBA球星夏登的身影，一把大鬍子當然不會影響他入水，不過這對俄羅斯組合卻出現水花四濺的一幕。

俄羅斯的古斯尼索夫除了頭上的紋身外，一把大鬍子也是他的招牌。（資料圖片／Getty Images）

戰至最後一跳前，俄羅斯組合以331.08分暫列第4位，與墨西哥﹑德國及意大利組合力爭銅牌，安排跳出難度系數3.8的動作，遠比對手組合難度高。原本希望以難度壓制，豈料如意算盤打不響。關乎獎牌，最後一跳變得特別沉重，這種心理壓力壓垮了舒尼希，在踏板時「中伏」打亂節奏，起跳時力量及高度不足，翻騰時未能完成動作，肚腩先行入水，猶如深水炸彈轟入水中。

舒尼希起跳時節奏出錯，導致起跳高度不足。（Twitter截圖）

因為俄羅斯組合未能完成動作的關係，評判在動作分及同步分皆「捧蛋」，猶如自動棄權爭獎牌，奪牌無望，仍一下子由爭牌變包尾，難怪舒尼希離開水池後面如死灰。

中國的謝思埸／王宗源奪金，奪得今屆奧運跳水的第3面金牌，美國組合奪得銀牌，而德國的魯迪格（Lars Rudiger）及侯斯寧（Patrick Hausding）拿下85.5分，反超前勇奪銅牌。

舒尼希嚴重失誤後，面如死灰。（Twitter截圖）

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