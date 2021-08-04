東京奧運直擊｜金句王李靜真心話回應網民　總有一句擊中你心深處

港乒女團殺入4強，最火熱的卻是教練李靜。他賽後接受訪問，句句精警，以金句俘虜網民心。

在最後準備銅牌戰的今天，李靜回應各位網民，當中哪一句最啱聽？

以下為整理訪問資料後，以第一身書寫李靜回應。



李靜的激情，打動網民心。（高詩琦攝）

講真心話，大家啱聽，我都係「港式表達」啫。

其實又唔係啲咩精警嘢，唔稱得上金句嘅，大家傾偈都係講呢啲，都係地道廣東話，接地氣囉。太深奧嘅我唔識講，咪講白啲，其實做人講嘢同教波一樣，最緊要通俗易明。

我都唔知自己咁受歡迎，當然好多謝大家咁短時間內欣賞我，但我相信我會好快消失喺大眾視線，大家好快就唔記得我。

打波轉數快定講嘢轉數快？梗係打波啦，打波好多即場技術判斷。都係一句話啦，我隨口噏，大家唔好當秘笈，我講嘢未入流，做到老學到老啦。

我都希望大家記得，我都曾經幫香港攞過一面奧運銀牌，唔好淨係記住我嗰句「好熱情嘅廣東話句子」。

但講到尾我都係專注於乒乓球教學上，我唔想做主角，最緊要幫球員做主角，佢哋先係主角。教波嘅心機唔可以用數字衡量，每個教練都付出好多，最後都係想球員要鬥心更加強。

係人都知我哋唔係最強嘅隊伍，比賽係一分分打，獎牌係一步步攞，每場比賽之後，都係由零開始，我希望球員行得更遠。

至於邊套鬼片最恐怖，我都唔知，因為我本人係唔夠膽睇嘅，哈哈哈，所以唔知邊套鬼片壯到膽。

李靜（右）表示：「我與高禮澤是2004雅典奧運男雙銀牌得主，希望大家記住。」（Getty Images）

今天的李靜，已經化成網絡上的數字，金句一出，即變成Like數。但世上不是所有事情都能用數字解讀的，例如教練的心血，「同女仔溝通要特別有耐性，要識氹」。8月5日香港時間早上10時，乒乓球女團銅牌戰，我們期待李靜金句，更要欣賞教練與球員的心血和熱誠。港乒女團晉4強 李靜自白：我是激情的、開放的

↓↓↓捕捉不同的李靜moment，超越奧運銀牌的激動：（按圖放大）↓↓