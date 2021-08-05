東京奧運︱熱浪襲北海道攝氏34度下競步　轉地點決定再遭「鞭屍」

奧運男子20公里競步賽事今日（5日）下午展開，今屆奧運競步和馬拉松賽事均在北海道上演，可是當地已連續15日氣溫高達攝氏30度或以上，在日本被稱之為「真夏日」。

如此炎熱天氣下進行競步和馬拉松比賽，勢危及運動員健康，更令主辦單位去年11月突然轉地點的決定，再次備受質疑。



去年11月國際奧委會（IOC）與東京奧組委及東京都政府開會決定，馬拉松及競步項目落實「北上」，改到北海道札幌市舉行，以求避免受炎熱天氣影響。馬拉松一向是奧運會最後比賽日的重頭戲，也是日本十分重視的項目，離開主辦城市舉行難免影響氣氛，當時東京都知事小池百合子表示無奈接受。

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北海道天氣較涼？其實當地夏天一樣炎熱，今日男子20公里競步開賽，札幌市最高氣溫高達34度，說好的「避免炎熱天氣」呢？

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北海道為競步賽事作最後準備工作，當地已經連續15日氣溫高達攝氏30度以上。（美聯社）

▼ 奧運競步賽事在北海道上演 ▼

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說好的涼快天氣呢？

當天選擇北海道札幌市，放棄部署已久的東京，理由是氣溫相對較清涼，事實卻不然。日本《朝日新聞》報道，北海道自7月以來錄得破紀錄炎熱高溫，21年來該月首次達到攝氏35度，8月3日亦曾錄得34.4度。

競步賽事預計今天在北海道33至34度高溫中展開，明天（6日）香港女將程小雅出戰女子20公里競步賽。大會在賽道大通公園起點和終點設置的急救站，均會放置冰浴設施幫助運動員降溫。至於馬拉松賽事，大會共設有14個水站，其中9個水站會同時提供冰袋。比賽期間，多架救護車會尾隨跑手以防萬一，醫護人員會在終點線附近準備。

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▼東京 VS 北海道5天氣溫預報比較 ▼

港將程小雅8月6日出戰女子20公里競步。（資料圖片／田總提供）

馬拉松賽事在日本時間上午7時開賽，《朝日新聞》找出截至8月3日前過去10天該時段兩地溫度，東京為26.4度，札幌為25.6度，兩者平均溫度差距只有0.8度；再看下午5時上演的競步賽事，同一時段東京平均為29.2度，札幌為28.8度，差距更只有0.4度。

從日本觀光局網站提供的天氣預報可見，北海道今天（5日）最高氣溫達34度，較32度的東京更高，之後數天兩地氣溫亦沒有明顯差別。位處日本最北端的北海道，為何會那麼熱？

由於全球暖化，北海道夏天由昔日慣常的20度左右，不斷升溫，2014年6月曾錄得37.8度歷史新高。北海道今年受鄰近的太平洋高氣壓系統影響，帶來極端酷熱天氣，今年7月北海道中部已兩度錄得35度以上高溫。截至8月1日的一個星期，全日本有5831人因中暑叫救護車，北海道佔360人，全國各縣中排第三位。期間日本有8人死亡，兩個來自北海道。

上演東京奧運馬拉松和競步賽事的北海道札幌大通公園。（Getty Images）

北海道的酷熱天氣，令馬拉松和競步項目改在當地舉行的決定變得荒謬。去年11月，奧運馬拉松和競步兩項突然宣布「轉場」，日本國內反應普遍不滿。當消息尚未正式落實時，日本陸上競技連盟（日本田徑協會）長距離及馬拉松總監河野匡受訪時坦言從未聽聞計劃，「現在只能靜觀其變。說感到驚奇，我更疑問計劃是否可行」。

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河野稱，日本舉行選拔奧運馬拉松代表的馬拉松冠軍賽（MGC），路線幾乎與奧運賽道相同，「MGC猶如測試賽，如果回到起點重做一遍，將會勞師動眾」。日本主場跑手早已為東京舉行的比賽路線作準備，不料大會毫無預兆下「轉場」，影響不小。

北海道氣溫跟東京沒多大分別，跑手又幾乎沒有準備，為何大會浪費如此多人力物力，也堅持將馬拉松和競步移師北海道？日本方面有分析估計，北海道有意再次申辦冬季奧運，因此今屆東京奧運特意「明益」北海道，讓當地主辦最矚目的馬拉松賽事，增加曝光率和主辦大賽經驗，為申冬奧增添勝算。

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34歲的程小雅（Jessica）是競步運動員，曾經在2019年亞銅賽摘銅，她將會在8月6日出戰東京奧運的女子20公里競步。

程小雅IG：jessicaching211（467 位追蹤者）

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