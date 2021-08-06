東京奧運｜全紅嬋想食辣條慶祝金牌　父親稱她喜歡跳下去的感覺

來自廣東湛江的全紅嬋以3跳滿分的成績，昨日（5日）贏得東京奧運女子個人10米高台跳金牌。14歲的全紅嬋在賽後訪問仍然一臉稚氣，她笑言金牌很重，比她的臉還要大，她最想的是吃零食辣條慶祝。



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14歲的全紅嬋在奧運的表現震驚世界。（Getty Images）

全紅嬋第一次出國參加大賽，便是東京奧運，在決賽5跳當中，有3跳獲得滿分，其中兩跳更加所有評判都給她10分滿分。全紅嬋的動作幾乎完美，入水時水花極少。網民紛紛讚她是「天才少女」及「下餃子都比她的水花大」，她回應這些讚美：「我不是天才，我很笨的，學習不好，就跳水還行。壓水花秘訣？我不知道，沒看過我跳水和下餃子的水花大小。」

繼續第二跳後，全紅嬋在第四跳再獲全部評判給予10分。（Getty Images）

在第五跳，只有一個評判給她9.5分，扣去最高及最低兩個分數後，她仍得滿分。（Getty Images）

2014年，7歲的全紅嬋接觸跳水訓練，11歲就被選入廣東省隊，去年才在國內的奧運選拔賽中冒起，力壓上屆奧運冠軍任茜，獲得東京奧運的入場券。儘管欠缺大賽經驗，但她的表現完全沒有怯場。她說：「奧運會和全國比賽相比，好像沒有什麼不一樣。賽前教練就說讓我放輕鬆，不要緊張。」她表示比賽期間只專注自己的動作，沒有理會其他對手。

對於教練抱起她慶祝，她說：「我還沒有覺得什麼，就是教練抱得有點疼。」（路透社）

首次參加大賽就贏得金牌，14歲的全紅嬋稚氣未脫，她說：「金牌好重啊！好像比我的臉還要大。我要感謝爸爸媽媽，謝謝他們鼓勵我，讓我勇敢一點，跳不好、拿不拿（牌）都沒關係。」前一日，謝思埸贏得男子3米彈板金牌後，表示最想飲可樂獎勵自己。至於全紅嬋的慶祝方法也是跟飲食有關，她說：「吃點好吃的，辣條！」全紅嬋以前在訪問講過，她的心願是經營小食部，那麼她就有吃不完的零食及辣條。

【全紅嬋為中國贏得今屆第33面金牌】

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全紅嬋的父親全文茂昨日隔着電視，見證愛女贏得金牌。談到女兒喜歡跳水的原因，全文茂說：「紅嬋性格文靜，平時說話不多。她愛上跳水的原因，用她經常說的一句話就是『跳下去的感覺很爽』。」全紅嬋是今屆中國代表團中最年輕的運動員。

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