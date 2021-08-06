美斯離開巴塞隆拿︱阿根廷小子步向足球之巔　廿載恩情終於一個字

這一天，終要來臨——美斯（Lionel Messi）離開巴塞隆拿。

過去20年來，他的名字就等於巴塞隆拿。自13歲由阿根廷來到拉瑪西亞，美斯一步步踏上球王之路，為魯營贏盡錦標。

曾經，他以為自己整個職業生涯都會留效對他恩義情重的最心愛球會，可惜天若有情天亦老，美斯未見白頭，卻要跟最愛話別。一切，終於十分現實的一個字——錢。



巴塞隆拿發出一份「美斯不會留在巴塞隆拿」（Leo Messi not staying at FC Barcelona）的聲明，指出球會和球員雙方即使已達成新合約協議，惟因「財務和結構性障礙」關係，不能成事，結束逾20年賓主關係。

巴塞隆拿發出一份「美斯不會留在巴塞隆拿」（Leo Messi not staying at FC Barcelona）的聲明。（巴塞隆拿官網）

聲明指，就算雙方有意續約，受到西班牙甲組聯賽球員註冊規限之下，無法進行。「因此美斯不會留在巴塞隆拿，球員和球會的意願最終未能實現，雙方均深感遺憾。」

「巴塞隆拿衷心感謝美斯為球會的貢獻，祝願他將來無論個人和職業生涯均一切順利。」廿載恩情，只得短短三行簡單聲明。

美斯上季幾乎離隊，新一季終於要離開最愛的巴塞隆拿。（Getty Images）

美斯11歲時患上成長荷爾蒙缺乏症（Growth hormone deficiency），這個足以摧毀他球員生涯的病症，無論家人或是所效力的紐維爾舊生隊均無力支付每月1000美元的醫藥費。

父親Jorge購買的醫療保險，只能夠支持兩年費用，他13歲那年，一家人通過加泰隆尼亞的親戚為美斯搭路到巴塞青訓基地拉瑪西亞試腳，巴塞隆拿收容了他，成就一代傳奇。

美斯在朗拿甸奴身邊極速學習和成長。（Getty Images）

即使在當年星光熠熠的巴塞隆拿，美斯的天份還是無法掩蓋，17歲升上一隊後，獲巴西名將朗拿甸奴照顧有加，「細哨」視他如弟弟和接班人一樣加以愛護和教導，在球場上合作無間，讓他很快便適應頂級足球比賽的節奏和強度，合作贏得2004至2006兩季西甲和2005/06歐聯冠軍。

2008年朗拿甸奴離隊，哥迪奧拿提升為一隊教練，成為美斯足球生涯另一位重要的人生導師。在哥帥培育下，美斯進步神速，二人在3年間為巴塞連續3季稱霸西甲，兩度贏得歐聯，寫下球會光輝新一頁。2012年哥帥離隊，美斯已是立在球壇巔峰的一代球王。

哥迪奧拿指導下，美斯登上世界之巔。（Getty Images）

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

+ 16

美斯為巴塞隆拿贏得無數錦標，附帶無數廣告、商品和知名度引伸而來的龐大利益，巴塞創下年賺10億歐元傳奇，美斯的人工亦是全球最高。一切看似完美無瑕，2019/20球季一場歐聯2：8敗仗，打破一切。

以為在巴塞便很美好，其實不然。巴塞前會長巴圖美奧管治混亂，胡亂揮霍，更聘用外來「網絡打手」中傷美斯等一隊成員，數度買來過億歐元身價的失敗收購，終於動搖巴塞根基。美斯以為自己一切也可以忍，輸給拜仁2：8之後，他發現自己終於忍無可忍，他原來仍在乎勝負，不願當失敗者。

巴塞歐聯恥辱大敗終心淡 美斯有意用離隊向高層逼宮

明知巴塞隆拿對他恩深情重，仍決意向球會傳送那封要求離隊的掛號傳真（burofax）。去年夏天，鬧出一場離隊鬧劇，當時合約仍剩下一年，他堅稱雙方有君子協定，讓他想走便走。巴塞無視承諾，出動西甲賽會幫助阻止，拉鋸多時，美斯終聲淚俱下表示「不願跟最愛的巴塞對薄公堂」，又拿兒子出來補多句：「兒子不想跟同學仔分開」，好一場大龍鳳過後，留隊收場。

重溫：【美斯去向網民瘋狂改圖】（按圖進入）

+ 14

自此之後，不斷傳出美斯留隊與離隊的消息，每次都是「無限接近」，卻又未成事實。今年6月底他正式約滿，成為自由身，當時巴塞仍有信心能夠留人。可是前任會長的揮霍，加上疫情下球會收入大受影響雙重打擊，累積過10億歐元重債，陷入嚴重財困。早前已多次傳出巴塞必須大幅減磅才能註冊球員，美斯表明願意大幅減薪，最終仍是不夠，廿載恩情敵不過現實的一個錢字，令人唏噓。

美斯正式約滿巴塞隆拿 成為自由身球員流入轉會市場

20年來美斯的名字跟巴塞一脈相連，互相成就彼此，「分開簡單，抹去往事極難」，卻仍要踏上分手這條路。美斯13歲加入巴塞隆拿青年軍，2004年首度在一隊登場，是球會歷來最佳射手，778次為巴塞上陣，攻入672球。

👇點圖睇：巴塞如何用最少錢增兵👇

+ 2

令美斯心淡的一場敗仗——巴塞在那天輸8：2

+ 2

👇點圖睇：焦點球星最新轉會傳聞👇