美洲國家盃︱美斯終為阿根廷贏得冠軍　可以跟馬勒當拿齊名了嗎？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-11 12:43

美斯真的捧盃了！成為阿根廷大國腳足足16個年頭，代表國家隊出戰第10個大型國際賽事，終於贏得首個冠軍。 美洲國家盃在世人眼中的地位，或許及不上世界盃，阿根廷人卻已足足等待近30年，皆因他們對上一次封王，已經要數到1993年。以球員的級數而言，勝利，實在等待得太久。再一次，美斯與馬勒當拿相提並論。他終可達到已故傳奇球王的高度了嗎？

2005年，美斯帶領阿根廷奪得世青盃冠軍，他在賽事攻入6球，成為當屆神射手。3年後的北京奧運，他與阿古路、加高再為國家贏得男足金牌，美斯領軍之下，黃金新一代予人無限憧憬。

阿根廷始終有一股馬勒當拿情結，對10號球衣繼承人充滿期待與希冀，列基美、艾馬、迪阿歷辛度、柯迪加，全部失望而回，直到美斯出現，他們彷彿看到另一位救世主。

2005年，美斯率領阿根廷贏得世青盃冠軍。（網上圖片）

2008北京奧運，美斯和阿古路合力為阿根廷贏得金牌。（資料圖片）

他們意想不到的是，那個在巴塞隆拿捧盃如探囊取物輕易的追風少年，回到國家隊會是如此格格不入。他13歲已由阿根廷到西班牙生活和成長，無論起居和飲食習慣，以至球風踢法，都是一個歐洲人。

但那似乎不是那麼重要的事，阿根廷向來不乏世界級球星，他身邊總是有一班同樣效力歐洲頂級球會的隊友——由06世界盃的迪維斯、馬斯查蘭奴、基斯普、列基美、沙維奧拿、甘比亞素，到2014世界盃的阿古路、希古恩、加高、迪馬利亞，牌面陣容不會較任何一支熱門球隊遜色，現實卻是另一回事。

他們意想不到，美斯為阿根廷出戰的9個國際大賽，全部空手而回。

2006 世界盃8強出局 2007美洲國家盃亞軍 2010世界盃8強出局 2011美洲國家盃8強出局 2014世界盃亞軍 2015美洲國家盃亞軍 2016美洲國家盃亞軍 2018世界盃16強出局 2019美洲國家盃季軍

2014世界盃決賽，美斯和阿根廷失主而回。（Getty Images）

美斯多年來盡心盡力，依然未能為國家隊取得任何成績，與球會成就距離愈來愈遠。他為巴塞隆拿4次捧走歐聯錦標，10次贏得西甲聯賽冠軍、7次西班牙盃，個人破紀錄6次榮獲金球獎。在國家隊，依然是零。

事賽上，2016年第三次在美洲國家盃決賽飲恨後，美斯一度退出阿根廷國家隊。世人無時無刻也將他拿來跟馬勘當拿比較——已故傳奇球王1979年為阿根廷贏得世青盃冠軍，1982年首次出戰世界盃已鋒芒畢露，1986年以隊長身份帶領阿根廷高舉世界盃，4年後馬勒當拿再次領軍殺入決賽，就算敗陣而回，足以留下永不磨滅的輝煌印記。

馬勒當拿為阿根廷贏得1986世界盃，美斯在內他的繼承者們自此陷入無間地獄。（Getty Images）

每逢大賽，美斯與馬勒當拿被相提並論均無可避免，連他在準決賽一戰踢至足踝流血，也被拿來跟「馬勒當拿在1990年被踢腫的足踝」作比較。即使及後被揭穿那並非正確的比對，足見馬勒當拿的陰影如何無處不在，說不定連美斯本人，也在心內作出比較。

「美斯希望達到馬勘當拿的輝煌成就」，英國《衛報》引述阿根廷名宿華丹奴（Jorge Valdano）的話。世人只見馬勒當拿在1986世界盃的光芒，總是認為美斯達不到他的國家隊成就。其實換個角度看，馬勒當拿球員生涯高開低走，在巴塞隆拿算不上成功，當然他在拿玻里的成就不抹煞，惟得到的球會級別獎盃以至生涯高峰年期，均遠遠比不上美斯。

美斯為巴塞隆拿四度贏得歐聯冠軍，馬勒當拿的球會成就根本無得比。（Getty Images）

美洲國家盃︱美斯大國腳零的突破 迪馬利亞入球阿根廷挫巴西封王

阿根廷兩代球王，一個為國家隊留下永不磨滅一頁，一個在球會和個人生涯創下前無古人成就，加上年代不同，足球戰術、踢法以至規則大相逕庭，根本難以比較。

無論如何，美斯堅持十多年，終在第十個大賽取得突破，為阿根廷贏得2021美洲國家盃冠軍，遲是遲了點，好歹也是個好開始。明年的世界盃，相信是他與馬勒當拿在國家隊歷史地位的終極考驗。

一場賽事讓世人銘記 馬勒當拿作弊與球技極致發揮

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