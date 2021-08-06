東京奧運｜名古屋市長為咬金牌道歉　情難自禁因「高中打羽毛球」

名古屋市長招待凱旋的日本壘球隊投手後藤希友，接過金牌後「不問自咬」事件，在輿論壓力下公開道歉。

外界為金牌選手不值，建議更換全新金牌，換來東奧組委以一句「世界通行」的退貨條件回應：不包括人為損壞。



名古屋市長河村隆之在前天（4日）接待後藤希友，祝賀她為協助日本壘球隊勇奪奧運金牌。大庭廣眾加上電視鏡頭前，她接過後藤希友的金牌，本以為觀賞一番便歸還。豈料「沒有得你的允許，我一嘢咬落去」，惹來一身蟻。站在一旁的後藤，無奈看着辛苦得來的金牌，被大叔的唇夾着。

咬金牌為滿足「一個執着」 今屆金牌是這樣煉成的

日本壘球隊擊敗美國奪得今屆奧運金牌。（Getty Images）

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名古屋市長祝賀選手奪金竟做這件事 日網民震怒

由於畫面不衛生，加上群情洶湧，河村昨天現身，為對待如此珍貴物品時未有深思熟慮而道歉。他稱當時氣氛相當和諧，現在當然知道問題所在。他又解釋高中時代隸屬羽毛球部，份屬運動員，故此渴望得到金牌。當拿着後藤的金牌，便泛起「這就是金牌啊」的念頭，於是情不自禁，「我沒有用牙咬，應該沒有留下齒印吧。」

河村隆之公開就事件道歉，表示小時打羽球，對金牌產生渴望，因而情不自禁。（影片截圖／TBS電視台）

各界紛紛為後藤出頭，網民看在眼內，紛紛指河村的行為噁心。名古屋市政府收到超過4000宗投訴，後藤效力的豐田汽車壘球隊從防疫角度出發，「對運動員表示敬意和讚賞，但未有考慮防疫，相當遺憾」。同為金牌選手的說話最直接，男子柔道60公斤級金牌得主高藤直壽在Twitter發文：「自己嘅金牌，一定珍而重之，唔想整花。如果發生喺我身上，喊出嚟。」

高藤直壽表示金牌很珍貴，被咬感覺「哭出來」。（Getty Images）

有人則猜想河村遇上強大的運動員，不會亂來。柔道「河村一定不會咬阿倫禾夫（Aaron Phillip Wolf）的金牌」，惹得這位男子柔道100公斤級金牌得主回應：「如果佢咬……我一定制止佢。」

阿倫禾夫是100公斤級金牌得主，會用什麼方法阻止咬金牌？（Getty Images）

外界亦有呼聲，建議東奧組委給後藤更換新的金牌。東奧組委回應：「只有獎牌在製造時出現瑕疵，組委才會免費更換。對於人為事故（如人為留下齒印），不在此列。」

今屆咬金選手：（按圖放大）

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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