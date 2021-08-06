東京奧運｜全紅嬋想去主題公園贏公仔　網民召喚射擊金牌楊倩帶隊

14歲的湛江少女全紅嬋昨日（5日）在東京奧運女子個人10米高台跳水，以壓倒性分數贏得金牌，熱爆內地網絡。傳媒及網民紛紛將全紅嬋的的舊訪問片段找出來，她曾經講過，從未去過主題公園及動物園，很想去玩遊戲贏公仔。之後，有網民留言叫射擊兩主的楊倩同行，因為楊倩玩射汽球遊戲百發百中，可以為全紅嬋贏公仔。想不到的是，楊倩本尊現身留言「來吧，組個團」。



全紅嬋在舊訪問中表示，家裏貧困，沒有錢去主題樂園玩，她說：「放假只能回家，回家又沒去別的地方玩，就只能在家裏。沒錢，我連遊樂園沒有去過的，動物園我也沒去過。我就想去那裏，想去玩遊戲，玩一些抓娃娃之類的。」講起玩遊戲贏公仔，網民很快想起另一位奧運金牌人馬楊倩。

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21歲的楊倩是今屆女子10米氣步槍及混合團體10米氣步槍的兩金得主。有楊倩的鄰居表示，她的眼界非常準，玩射汽球的攤位遊戲百發百中，幫村內的小朋友贏公仔。鄰居憶述：「她射汽球，射一槍中一個，射一槍又中一個，連商販都問她你能不能不再射中。」最後她把所有的洋娃娃都送給村裏的小朋友，「小朋友很興奮，問楊倩姐姐可否再幫他們再射一個。」

場上冷靜的楊倩，奪得奧運金牌後展露可愛一面。（路透社）

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有網民在影片下留言：「去遊樂園的時候記得叫上楊倩姐姐，你將會得到很多很多娃。」想不到，楊倩本人也回應：「來吧，組個團。」楊倩答應帶全紅嬋去主題公園玩後，網民紛紛笑言公仔檔的老闆大禍臨頭了，有網民留言：「老闆聽到楊倩要來立馬店鋪門口寫着，今天休息。」

對於教練抱起她慶祝，她說：「我還沒有覺得什麼，就是教練抱得有點疼。」（路透社）

當全紅嬋因為窮而未去過主題公園的消息傳出後，中國各地的主題公園及渡假村紛紛在微博發文，邀請全紅嬋免費來玩，其中廣州長隆會為跳水隊的運動員送上年卡，全程VIP接待，歡迎全紅嬋及隊友隨時來玩。據報，湛江3間企業會為全紅嬋送上住宅、商舖及獎金。

【各地主題樂園及渡假村紛紛邀請全紅嬋來玩】

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