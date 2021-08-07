東京奧運．田徑｜蘇炳添與獎牌擦身而過　再戰巴黎還看飛人抉擇

3年，說長不算長，說短不算短，對一個10秒內跑畢100米的「飛人」而言，3年，或許太長。

中國男子接力隊4x100米決賽以「梗頸四」完賽，再度與頒獎台無緣，隊中「老大哥」蘇炳添坦言參與巴黎奧運與否，充滿未知數。



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周五（6日） 田徑場的焦點必定是男子4x100米接力決賽，新鮮出爐的百米飛人積及斯（Marcell Jacobs）坐鎮的意大利，以0.01秒險勝英國隊，贏得接力金牌。由湯星強、謝震業、蘇炳添和吳智強組成的中國隊，最後一棒被加拿大200米金牌得主迪加斯（Andre De Grasse）爬頭，跌出三甲，連續兩屆「梗頸四」衝線。

意大利男子4x100接力封王 中國「龜波氣功」無緣三甲

英國與意大利接近一同衝線，中國隊只能以第4名完成。（Getty Images）

中國隊今場交棒有失誤，結果以0.09秒之差失落獎牌，四子難掩失望，衝過終點後若有所思。「老大哥」蘇炳添賽後直言表現中規中矩，「這個時間還可以，發揮還有進步的空間，交棒上的確出現了問題，整體上未能達到賽前的預期，留下一點遺憾美。」

衝擊頒獎台不果，如今只好放眼3年後的巴黎奧運，即使再與獎牌擦身而過，依然對未來充滿信心，謝震業表示今次奧運為中國田徑注下一枝強心針，寄望下屆奧運彌補今屆的遺憾，如願踏上頒獎台。

中國接力隊賽前使出「龜波氣功」，可惜未能為他們帶來獎牌。（Getty Images）

「我相信中國的短跑，總有一天會站上頒獎台」，31歲的蘇炳添對未來充滿信心，言談間未有提及自己，是否暗示巴黎奧運看不見他的身影？

東京奧運延期，下一個奧運周期同時縮短了，距離巴黎奧運只剩下3年，不過對蘇炳添而言充滿問號，「3年太遠了，我不敢說得這麼遠，我練不練也是未知數。」

蘇炳添今屆奧運曾經跑出9.83秒，巴黎奧運會否見到他依然是未知數。（資料圖片／Getty Images）

除了是飛人，蘇炳添同時現職暨南大學體育學院副教授，幸好大學方面與協調下，才可參與訓練。練或不練，放假後再談，「畢竟我是個老師，我即將要返回學校報到，若要練下去的話，國家隊與教職方面需要配合，這個問題容後再談。戰畢全運會後，首先放個大假。」

暨南大學方面已隨即表態，副校長王兵盛讚蘇炳添是亞洲﹑中國及暨南大學的驕傲，並全力支持他3年後再度出戰奧運會，跑或不跑，只是取決於蘇炳添想不想跑。

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意大利慶祝贏得男子4x100米冠軍。（路透社）

【最後交棒與衝線時刻（按圖放大）】

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【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】