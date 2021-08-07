東京奧運．乒乓︱中國男團挫德國封王　馬龍：是熱愛也是責任

東京奧運乒乓球館，隨中國男團3：0挫德國封王完結今屆賽事，5個項目之中，中國隊收獲4金3銀共7面獎牌，僅在混雙一項失落金牌。

個人獨攬男單和男團兩金的32歲老將馬龍，賽後豪言：「你永遠可以相信中國乒乓球隊！」



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

由2012年倫敦、2016年里約熱內盧到2021年東京，馬龍轉眼間已由新星變老將，賽後他在微博感言：「五年，又一次體驗了奧運會的激戰，感謝我的隊友許昕、樊振東，對待每場比賽，我們都全力以赴竭盡所能展現出最好的競技水平，奧運金牌是我和我的隊友們、教練員們，以及背後默默付出的陪練、隊醫和保障團隊，團結一心 、共同奮鬥出來的榮耀勛章！」

馬龍笑着為隊友許昕戴上乒乓球男子團體金牌。（路透社）

今屆賽事中國乒乓球隊再次展現超班實力，男、女子單打均包辦金銀牌，男、女團體分途輕鬆奪金，正因如此，當混雙賽事決賽中國組合許昕和劉詩雯力戰7局僅負日本的水谷隼和伊藤美誠後，難以接受失敗的中國網民湧到兩位日本選手的社交媒體帳戶破口大罵，有失風度。

港乒女團奪銅創歷史 香港首面全土炮奧運乒乓獎牌

港乒女團奧運奪銅｜回顧土炮成長重建路 信可超越孖寶黃金一代

水谷隼在Twitter表示，已存起所有惡意留言，交由有關當局處理。（Twitter）

場外事事非非，馬龍並未理會，專心應付男團決賽終極一戰。馬龍先在雙打夥拍許昕，以3：0擊敗法蘭斯卡（Patrick Franziska）和波爾（Timo Ball）；第二場樊振東激戰奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）3：2再取一分；之後馬龍再出場鬥波爾，局數3：1拿下最重要一分封王。

馬龍賽後感謝所有支持者，更豪言：「你永遠可以相信中國乒乓球隊！對我來說，只要心懷熱愛，永遠都是當打之年！為熱愛，不止拼搏！國乒必勝！」

馬龍為中國贏得男子乒乓球團體金牌後，在微博豪言「永遠都是當打之年。」（馬龍微博）

+ 4

馬龍為中國贏得男團金牌後，他出發往東京前的一段短片在網上流傳，片段中，馬龍說：「競技體育我覺得不單純是熱愛，很多時候也是還有責任，我覺得這個在球場上訓練、比賽有這個對集體的責任，也有自己對自己的責任。」

年輕人，如此努力訓練和比賽，既是熱愛，也是責任，「作為中國運動員，你不可能輕易的隨便輸一場球，所以這個責任感也很重要。」這位「三朝元老」果然講得出、做得到，在沉重壓力下，以近乎完美表現獨攬雙金。乒乓球男團為中國在今屆奧運的第35面金牌。

蘇慧音杜凱琹李皓晴 關於香港製造的關鍵字

勇挫丁寧到港乒女團奪銅 蘇慧音證土炮「有料」

杜凱琹領軍女乒鬥團體賽 闖8強力爭港隊最佳成績

東京奧運直擊｜港乒女團連勝3場反勝羅馬尼亞 闖4強鬥日台勝方

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇