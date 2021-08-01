東京奧運｜杜凱琹領軍女乒鬥團體賽　闖8強力爭港隊最佳成績

東京奧運乒乓球團體賽在今日（1日）展開，杜凱琹、李皓晴及蘇慧音在16強對戰巴西，其中李皓晴在領先一局遭對手反勝，港隊仍以場數3：1有驚無險晉身8強。



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過去兩屆奧運，香港女隊在團體賽皆在8強止步，港隊今屆以4號種子打入奧運，走線上避開中國、日本等勁旅，大有機會殺入4強。

蘇慧音（左）夥拍李皓晴合力在女雙上場，為港隊先拔頭籌。（路透社）

港隊今仗先由蘇慧音夥拍李皓晴合力在女雙上場，首局甫開賽以4：0領先對手，其後對手追平7：7、9：9，仍以11：9先響頭炮；最終二人以局數3：0先拔頭籌。

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港隊「一姐」杜凱琹在第二場的女單登場。（路透社）

世界排名第14的港隊「一姐」杜凱琹緊接登場，面對排名低27位的Bruna Takakhashi，前者在首局初段一度落後1：3，其後適應對手節奏後一舉反超5：3，以11：3先取一局。次局初段杜凱琹落後0：4，其後對手兩次失誤讓港將追平5：5，中段二人展開拉鋸，杜凱琹未有讓對手拉開領先超過2分差距，戰至「刁時」階段，對手失誤送上關鍵分，杜以14：12再取一局；愈戰愈勇的她最終乘勢以一局不失、局數3：0為港隊再勝一場。

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李皓晴女單失2：3

李皓晴其後在第3場的單打與Kumahara對陣，頭兩局都與對手緊咬比數，然而在關鍵時刻失誤，以8：11、9：11落後首兩局。第3局，李酷晴在調整後搶回主導，一直領先下以11：5追回一局。最終她連追2局後。在第5局於領先下被對手連搶8分，以6：11再失一局。

李皓晴一度陷入苦戰，連失兩局。（路透社）

港隊以領先一場形勢進入第4場賽事，身負重任的杜凱琹較前幾局進取，惟再領先一局11：5下，次局被反超11 ：9，她在第3局調整後先發制人，再取一局11：5。關鍵第4局，二人爭持不下，杜由領先到瀕臨出局邊緣，最終頂住壓力在「刁時」階段以12:10，助港隊以場數3：1驚險晉身8強。

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