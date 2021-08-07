東京奧運︱全紅嬋初入省隊已展天賦　教練爆每天訓練量數字驚人

今屆奧運中國代表團年紀最細的14歲女將全紅嬋，以近乎完美表現贏得女子個人10米高台金牌，尤其她在決賽中3次獲得滿分，更令她在一夜間熱爆全球。

她為病母刻苦鍛煉的感人故事，已在網上廣為傳頌，她在廣東省隊時的教練透露，這位小小年紀的女將訓練量極大，自制能力也十分驚人。



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中國年僅14歲的跳水女將全紅嬋以震驚全球的表現，贏得女子個人10米高台金牌。她在決賽有三跳獲得滿分，其中兩跳更獲全數7位評判給予10分滿分（註：跳水項目共設7位評判，計分時會扣除最高及最低分數兩位評判分數。全紅嬋其中兩跳獲得全部7位評判給予10分，當中一跳雖有評判給予9.5分，但被扣除後，剩下3個全為10分，因此她有3跳達到滿分），結果拋離隊友陳芋汐超過40分，以無敵姿態封后。

一次又一次「教科書式」完美跳水動作背後，全是苦功。

令評判難以扣分的跳水天才 全紅嬋一而再完美表現摘金

全紅嬋想食辣條慶祝金牌 父親稱她喜歡跳下去的感覺

【全紅嬋為中國贏得今屆第33面金牌】

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天賦過人 能做出男子組動作

全紅嬋7歲接觸跳水訓練，11歲被選入廣東省隊。廣東省跳水隊教練何威儀透露，她入隊後很快就展現出過人天賦——只需不足12秒，就能完成10次「肋木架腰腹訓練」（即利用木架鍛煉捲腹等動作），甚至可做出難度系數極高的男子跳水動作。

「每天陸上、水上訓練，她一共要跳300多次，動作不標準的話，她還會主動加碼。」何威儀指全紅嬋悟性高，總能按指示不斷改善動作、水花控制等細節。

繼續第二跳後，全紅嬋在第四跳再獲全部7位評判給予10分。（Getty Images）

重溫全紅嬋在決賽做出的完美高難度動作：（按圖放大）

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全紅嬋奪金後曾透露，自己喜歡吃辣條，心願更是開小食部賣零食。可是身高1.45米的她在現實中為維持最佳體態，必須把體重精準地控制於34.5至35公斤。何威儀表示：「她很自律，一日量3次體重。偶爾增加1至2公斤，她又會自覺加操減下去。」

就是憑這份刻苦及自制能力，讓她在今屆奧運的表現一鳴驚人，終能奪得一面金牌一舉成名，賺錢給媽媽治病，為家人減輕負擔，改變自己的一生。

對於教練抱起她慶祝，她說：「我還沒有覺得什麼，就是教練抱得有點疼。」（路透社）

刻苦訓練之下，全紅嬋曾開腔表示自己從未去過任何主題樂園遊玩，奪金後很想去一次，引來全國大量主題公園爭相發文，送上一世免費的超級VIP待遇。

有網民更搞笑地提議，應由贏得兩面射擊金牌的楊倩帶隊去玩，為全紅嬋贏得大堆洋娃娃回來滿載而歸。

【各地主題樂園及渡假村紛紛邀請全紅嬋來玩】

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