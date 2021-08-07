東京奧運︱由難民變奧運冠軍　中長跑女王夏辛奪第二金冀鼓勵女生

13年前，一個埃塞俄比亞瘦小女生，被母親塞往一架開往荷蘭的客機，以難民身份尋求庇護。那一年，她只有15歲。

面對未知的將來，她一路向前衝，2016年首次代表荷蘭參加奧運，成績平平。轉往美國受訓後成績突飛猛進，今屆奧運她一口氣挑戰1500、5000和10000米三個中長距離跑步項目。

一場1500米初賽大逆轉，令世人看見她的驚人速度，現在大家都知道她的名字——夏辛（Sifan Hassan）。



繼5000米後，夏辛在10000米再次收獲金牌，連同1500米的銅牌，今屆奧運得到兩金一銅的佳績。夏辛再次施展凌厲後勁，以29分55.32秒首名衝線，今天（7日）天氣炎熱，她過終點後倒地求助，先後在臉上和雙腳敷冰。

雖然1500米「失手」，未能創下奪攬中長距離3金歷史，她已心滿意足，「我很開心，頒獎禮時哭了出來。」夏辛說，「重點不是我有多強，而是我的對手如何強大。我很高興，完成任務，一切都完了。」

超驚人速度！荷蘭女將1500米最後一圈跌倒照贏第一出線

夏辛10000米封后，奪得今夏奧運第三面獎牌。（路透社）

夏辛10000米再封后

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女孩子的力量

「每個女性都擁有卓越能力，我們已經變得很強大。」夏辛揚言，「只要你想，便能變強，便能夠做到。」她想用自己的例子，向全世界女孩子示範，每個人都可以做得到。

她永不放棄的精神，豈止是女孩子的模範？1500米初賽，她在最後一圈被對手絆跌，如劣境依然未有放棄，望着已遠去的對手，吸一口氣，爬起身發力狂奔，逐個對手追上。東京新國立競技場上演一幕極速傳說，她越過一個又一個對手，就算前6名已足夠晉級，她一路狂爆到尾，以第一名衝過終點，成為今屆田徑場上最激動一人的一幕。

什麼也阻不了她 夏辛跌倒後11小時5000米奪首金

被視為奪標大熱的荷蘭跑手夏辛（橙衣），1500米初賽最後一圈被對手絆跌。（路透社）

▼ 重溫：夏辛熱血狂追變第一 ▼

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意外發生後11小時，全身仍然痛楚的夏辛，咬緊牙關在5000米奪得金牌，展示強大鬥心和力量。

奧運歷史長河之中，曾經出現不少中長距離頂級跑手，強如法拉（Mo Farah）、比基利（Kenenisa Bekele），同一屆奧運也只能同時稱霸5000和10000米。同屆挑戰3個中長距離金牌，有多困難？夏辛要在8日之內，出戰6場比賽，包括1500米初賽、準決賽和決賽，5000米初賽及決賽，以及10000米決賽，最終3項均能踏上頒獎台，收獲2金1銅，實在相當厲害。

5000米銀牌得主奧比莉大讚夏辛這個對手，「遇上這種意外後11小時再出賽，大家都可見證她是如何偉大。」

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夏辛意外後極速追上以首名衝線晉級，賽後她似乎驚魂未定。（路透社）

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