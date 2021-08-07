東京奧運｜閉幕日仍有李慧詩壓軸爭金　香港人史無前例的奧運體驗

以往看奧運，來到閉幕日，大家會問：閉幕幾點？閉幕禮有咩睇？

今年，我們還在爭奪港隊今屆第6面奧運獎牌。

從7月23日第一名港將洪詠甄在賽艇女子單人雙槳艇開始，來到今天李慧詩壓軸出戰爭先賽4強甚或決賽，香港人過了17日的夢幻暑假。



來到奧運最後一天，港隊仍有李慧詩這個獎牌希望出戰。（高詩琦攝）

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「牛下女車神」李慧詩兵敗競輪賽，爭先賽又只以200米資格賽第9名晉級，更跌落1/16決賽復活賽。幸她今日（7日）回復大勇，先於1/8決賽擊敗資格賽排名第4的法國車手哥絲，再於8強淘汰1/16決賽擊敗自己的英國車手馬真特，直闖4強，在東京奧運閉幕日，仍給香港人保持爭牌希望。

如她真的奪牌而回，更是香港今屆第六面獎牌，「女車神」也將成為香港歷來首個在兩屆奧運分別奪得獎牌的運動員。

張家朗摘下香港今屆第一金。（美聯社）

回顧香港人以往看奧運，多從「盛事」角度出發，儘管港隊每屆皆有爭牌亮點，如滑浪風帆、乒乓球以至單車，但當隊伍完成賽事後，到了奧運後段，奧運跟香港人的關係已開始「疏離」，大家都以追星角度看這全球盛事，也會關心閉幕禮有什麼焦點，香港運動員漸漸遠離視線。反觀今屆，難得的是由賽艇選手洪詠甄於7月23日的開幕日登場開始，香港人就能透過電視直播觀賞港將比賽，當然也多得香港運動員的世界級表現——

7月26日，張家朗憑男子花劍個人賽摘下今屆香港第一金；

7月28日，何詩蓓在女子200米自由泳決賽摘下一面銀牌；

7月30日，何詩蓓以女子100米自由泳決賽增添一銀；

8月5日，香港一日內連奪兩面銀牌，功臣是乒乓球女團的杜凱琹、蘇慧音和李皓晴、以及空手道女子個人形的劉慕裳；

港隊由隔一屆有獎牌，變成隔日有牌，再到一日兩獎牌，加上今屆史無前例由5間電視台聯播奧運，香港運動員的賽事也是必播賽事，香港人的奧運體驗，自然有別以往。

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鬥到東京奧運最後一天，香港人仍然有望見證頒獎禮升上區旗的歷史時刻。香港時間周日早上9時18分起，李慧詩出戰爭先賽4強第一戰，將鬥烏克蘭車手史達莉高娃。她從未於奧運爭先賽躋身4強，今天誓把握最後機會，為自己的單車生涯增添第二面奧運獎牌。值得一提的是，除了李慧詩，港隊尚有逄瑤出戰女子全能賽。