東京奧運．馬拉松︱傑祖基王者再臨　絕對速度札幌炎夏輕鬆衛冕

奧運閉幕日重頭戲馬拉松項目，肯雅長跑王者傑祖基（Eliud Kipchoge）再次顯示他在這項目的統治力和絕對速度，以輕鬆姿態封王，成為歷來第三位成功衛冕的馬拉松奧運冠軍。

賽前揚言今仗為職業生涯終極戰的日本跑手大迫傑，得到第六名，無緣踏上頒獎台。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程及消息

傑祖基自從2013年轉戰馬拉松以來，長處巔峰狀態，每次出賽幾乎無寶不落，鮮有對手。札幌的炎夏也影響不到他多少，當3位埃塞俄比亞選手先後退賽，他在前方輕鬆保持領先優勢。

他終以2小時08分28秒完成比賽，繼2016年里約奧運後，連續兩屆奪得馬拉松金牌。36歲的他2018年在柏林奧運以2小時01分39秒刷新馬拉松世界紀錄，也在非正式比賽成為史上首個在這距離突破兩小時大關的人類。

傑祖基衛冕成功，連續兩屆奧運贏得馬拉松金牌。（Getty Images）

傑祖基成為繼埃塞俄比亞跑手比基拿（Abebe Bikila）和東德的施賓斯基（Waldemar Cierpinski ）後，第三位成功衛冕馬拉松冠軍的跑手，譜寫他傳奇生涯的新一章。今次也是傑祖基第四次贏得奧運獎牌，2004年雅典奧運他贏得5000米銅牌、2008年北京奧運在5000米摘銀，繼而在2016和2020兩屆奧運馬拉松奪金。

+ 3

今場賽事完全在他的掌握之內，他在30公里跑上「領先集團」前方，到35公里時已甩開一眾對手，並拉開至27秒距離。到40公里，他的優勢再帶開到1分17秒，最終輕鬆過終點。

第二至四位之爭十分激烈，傑祖基衝線後1分20秒，有三位跑手幾乎同步到達，代表的荷蘭的尼基爾（Abdi NAGEEYE Abdi）力壓比利時選手艾迪（Bashir ABDI）和另一肯雅跑手切羅奴（Lawrence CHERONO）奪得亞軍。

之後才是第五名衝線的西班牙選手林達深（Ayad LAMDASSEM），大迫傑稍為落後，在他之後第六名完成賽事，時間為2小時10分41秒，未能踏上頒獎台。

日前來到東京之後，傑祖基上載自己在奧運選手村的照片，表示：「我很興奮！」

【重溫：大迫傑辛苦成為二億円之男】（按圖放大）

+ 23

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

部分碳板鞋評（按圖放大）

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）