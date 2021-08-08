東京奧運．場地單車︱女子全能賽嚴重炒車　英國女車神港將同中招

場地單車賽「炒車」老是常出現，不過今日（8日）奧運女子全能賽事一場牽涉9名車手的嚴重車禍，還是讓人看得驚心動魄。賽道中央人仰車翻，後來車手無一倖免，有車手甚至被對手單車車輪輾過。

追逐個人奧運第六金的英國最強女神蘿拉堅尼（Laura Kenny）也中招，與港將逄瑤同樣未能完成步速賽，大大影響三連霸的機會。

01體育記高詩琦、楊宇翹 靜岡縣伊豆單車館直擊



女子全能賽的第一場，30圈的捕捉賽戰至末段，有車手連人帶車在賽道中央倒下，其他車手閃避不及，如骨牌效應相繼倒地。2012、2016連續兩屆奧運全能賽金牌得主蘿拉堅尼同樣受累倒地。

東京奧運｜閉幕日仍有李慧詩壓軸爭金 香港人史無前例的奧運體驗

女子全能賽嚴重炒車，9名車手未能完成第一場賽事。（高詩琦攝）

+ 11

蘿拉堅尼被視為賽事金牌大熱，不幸遇上炒車，未能完賽。21位車手之中，只有13人能賽完這場捕捉賽，美國車手華蘭迪（Jennifer Valente）首名衝線得到40分，多達9名車手只得「DNF」（未能完成賽事）成績，包括蘿拉堅尼和香港代表逄瑤，同得16分。

幸好蘿拉堅尼和逄瑤均未嚴重受傷，繼續出戰第二場的衝刺賽。不過現場有工作人員被撞倒，一位攝影師被撞到飛起，需在場醫護人員治理。

蘿拉堅尼在捕捉賽失利後並未放棄，衝刺賽（Tempo Race）率先過終點，搶得7分。到第三場淘汰賽 （Elimination Race），她僅得第13名，三戰過後，以72分排第九位，留待再戰關鍵的最後一戰記分賽（Points Race）。

今屆奧運有咩好睇？立即進入東京奧運專頁（按此）

🥇▶️東京奧運香港單車隊戰將，Mark定賽程睇直播◀️🥇

+ 3

關於李海恩、梁寶儀、逄瑤和楊倩玉的更多故事：

【東京奧運．單車】模擬賽高強度兼鬥男車手 李海恩：崩潰了三次

【全運直擊】辭工賣車告別未婚夫與愛犬 李海恩為入港隊放棄一切

【我的名字．梁寶儀梁穎儀】單車姊妹的笑與淚 愛是最強催化劑

【單車．亞錦賽】梁寶儀憶手術失敗之苦 路縱漫長 終有交代

【場地單車．世界盃】梁寶儀負傷首拍楊倩玉 港女子麥迪遜創新高

【亞運會 2018】大連姑娘的亞運港隊夢 逄瑤衝牌「聽天由命」

【亞運會 2018】逄瑤與楊倩玉的雙人異彩 演繹麥迪遜最動人之處

🥇▶️東京奧運香港單車隊戰將，Mark定賽程睇直播◀️🥇