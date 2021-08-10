東京殘奧｜余翠怡效法李慧詩關社交媒體備戰　盼體育熱潮延至殘奧

東京奧運落幕，傷殘奧運即將開始，迎來第5個殘奧的「輪椅劍后」余翠怡坦言，今屆氣氛跟以往不一樣，在香港掀起本地體育熱潮下，期望電視直播能讓大眾對殘奧會加深認識。



已第5度征戰殘奧的余翠怡表示對近月港人支持本地運動員感窩心。（葉詩敏攝）

東京殘疾人奧運會將在本月24日展開，上屆寫下2金2銀2銅佳績的港隊，今屆將派出24名運動員出戰8個運動項目，當中一半人首次征奧。

「劍神」張家朗於東京奧運早段比賽日奪得個人花劍金牌後，香港掀起一片熱潮，最終港隊奪得1金2銀3銅，創下史上最佳成績。擁有7面殘奧金牌的余翠怡，今屆將出戰女子A級花劍及重劍個人賽和團體賽，她坦言香港市民的關注與支持，是「疫情下最sweet的事」。

劍擊隊今屆未有男劍手取得殘奧資格，余翠怡透露因亞錦賽與世界盃等計分賽事相繼取消，影響港將爭分。（葉詩敏攝）

余翠怡笑言觀看過今屆奧運港將的賽後訪問後，已制定「攻略」應對殘奧會。「經歷奧運後，很多香港市民支持運動員，連帶殘奧運動員都備受關注，疫情原因政府亦把殘奧播放權一併買下，對殘奧選手來說是好事，但同時擔心收到太多鼓勵的信息會有壓力。」劍隊將於比賽5日前到埗，她笑稱將效法好友李慧詩一入選手村便關掉電話，賽前3天關閉社交媒體，專心應戰。

「奧運、殘奧在排除萬難下舉辦，準備了5年，不想因為其他事情而分心。」余翠怡也認同取得東奧2銀的「女飛魚」何詩蓓所言，比賽80%是比心態，「賽前4、5天，技術上已沒法突然進步，反而是心態很重要」。

上屆硬地滾球BC4級單人賽摘金的梁育榮（前排左一）稱，不會給自己太大衛冕壓力。（葉詩敏攝）

她又提到張家朗在個人賽8強面對俄羅斯好手：「替他感到高興，是他跨越自己的台階，他已具備世界級技術。奧運之所以難得，是因為場上有好多可能性，是看自己當下的狀態和心態。」

港將在東奧取得佳績後受到市民追捧，余翠怡認為通過體育運動為疫情中的香港帶來希望，是難能可貴的事。

迎來第5屆殘奧會，37歲的余翠怡笑言「五朝元老」這稱號「好老」：「我早出道而已，但打了那麼多年，你問我還想得到什麼，是對自己一個交代吧。」她坦言每個運動員都想取得獎牌，惟努力訓練與成績是未必成正比，「所以今屆目標是希望打出自己滿意的表現」。

港隊將在今屆派出24名港將出戰8個項目。（葉詩敏攝）

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