【歐超盃】柏奧托利斯奉獻足球的盛夏　戰畢奧運無得唞照歸隊

返工，最好返到一份自己熱愛的工作，寓工作於娛樂，一舉兩得。

戰畢歐洲國家盃及東京奧運後，效力維拉利爾的中堅柏奧托利斯馬不停蹄，馬上歸隊出戰歐洲超級盃，並踢足120分鐘。這名24歲的中堅度過一個充滿足球的盛夏，並將對足球的熱愛推向新境界。



西班牙6名小將今個夏日的「暑期活動」就是踢足球，先出戰歐洲國家盃，再鬥東京奧運，兩大體育盛事落幕後，各大聯賽準備開鑼。柏奧托利斯（Pau Torres）就是其中之一，有波踢，好過無波踢，他的賽程比隊友們更豐富。

👇6名連踢兩大賽的「小狂牛」👇

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西班牙今個夏天不論大國腳抑或「小狂牛」，同樣有一個傳統，就是相當熱愛踢加時，兩項大賽合共6場淘汰賽，全數踢足120分鐘，柏奧托利斯亦有份出戰，單單是今個暑假，托利斯代表西班牙已上陣1001分鐘。

暑假過去，聯賽開咧，西甲本周末開鑼，柏奧托利斯未有停步，完成奧運後立即歸隊，趕及會合維拉利爾的隊友，齊齊在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）出戰歐洲超級盃。今仗再度踢足120分鐘，已是托利斯兩個多月內第8場加時賽事。

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柏奧托利斯是西班牙奧運隊的骨幹，6場賽事全數踢足。（Getty Images）

【柏奧托利斯兩個多月8場加時賽事】

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柏奧托利斯是西班牙奧運隊的骨幹，由分組賽到決賽，他未曾缺陣任何1分鐘的賽事。這名年青中堅早前受訪時表示，即使經歷歐國盃的洗禮，他的體能依然可以應付。當時被問及會否出戰超級盃時，他斬釘截鐵地回應，「會，當然會，教練與球隊也需要我」。

當托利斯入選奧運隊時已知道賽程將會如此緊密，他計算過時間是剛剛好，結果一如他所料，有份出戰超級盃並踢足全場，唯一美中不足就是未能奪冠。因為一句「教練需要我」，即使柏奧托利斯不休息也要歸隊，是愛也是責任，他絕對是「打工仔」的典範。

柏奧托利斯立即從東京趕及歸隊，可惜未能奪冠而回。（Getty Images）

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