【歐超盃】阿列沙巴拿加做12碼專員建功　車路士力挫維拉利爾奪冠

2019年英格蘭聯賽盃決賽，車路士門將阿列沙巴拿加拒絕被調離場，成為一場鬧劇；兩年後歐洲超級盃，這名西班牙門將換個角色，互射12碼前入替做英雄，成功撲出對方兩球，助車路士互射12碼力挫維拉利爾，開季前有個好開始。



開季在即，歐洲超級盃周三（11日）深夜率先上演，由應屆歐聯冠軍車路士鬥歐霸得主維拉利爾。「藍戰士」在上半場中段先開紀錄，馬高斯阿朗素左路傳中，薛耶治撞射破網得手，可惜這名入球功臣及後傷出。

薛耶治上半場打開紀錄後，卻因肩膀受傷退下火線。（路透社）

維拉利爾在下半場中段扳回一城，謝拉特摩蘭奴接應隊友後腳回傳，禁區內起腳得手，73分鐘追成1：1平手，相同比數維持至完場，加時30分鐘同樣未添紀錄，最終需以互射12碼決勝負。

車路士主帥杜慈完場前「撳掣」，由阿列沙巴拿加入替艾路亞文迪，任務十分明顯，就是撲12碼。化身「12碼專員」的阿列沙巴拿加不負眾望，先後撲出艾沙文迪（Aissa Mandi）及艾比奧爾的射門，即使夏維斯首輪宴客，也無礙車路士以6：5擊敗維拉利爾，高舉今屆的歐洲超級盃。

阿列沙巴拿加成功撲出兩個12碼，助車路士擊敗維拉利爾。（美聯社）

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換龍門撲12碼，會否令人想起另一名帥雲高爾？杜慈戰術奏效，賽後直言並非「好彩」，其實早有部署，「阿列沙巴拿加是陣中12碼撲救成功率最高的門將，我們團隊分析過後，我跟球員們說有可能在淘汰賽上作出如此調動。」

文迪早有心理準備，當他離場時並無半點不悅，當阿列沙巴拿加撲出12碼後，與隊友一同衝前慶祝，杜慈賽後亦表揚他的無私。文迪賽後十分大方，盛讚隊友是「能力者」，「很高興球隊最終取勝，當我去年加盟時，我已經知道Kepa有能力協助球隊，今仗充分證明他的能力。」

阿列沙巴拿加加時完場前入替，成為今仗車路士的奪冠關鍵。（Getty Images）

拒絕被換出成Kepa經典一幕

決賽加時臨完場前換人，車路士球迷對這一幕特別深刻。兩年前的聯賽盃決賽，阿列沙巴拿加疑似有傷，時任主帥沙利決定將他換出時，這名西班牙門將耍手擰頭，拒絕離場，演變成一場鬧劇，其後「如願以償」留在場上，球隊卻在互射12碼輸波失冠收場。

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當日阿列沙巴拿加拒絕離場一幕，成為了他在車路士「精華」之一。（資料圖片／Getty Images）

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車路士歐聯決賽贏波後，阿列沙巴拿加當時剷草慶祝，卻被外界笑言他在歐聯未有任何貢獻。今次歐超盃後，Kepa可以光明正大地狂歡慶祝了！

阿列沙巴拿加歐聯決賽後被取笑表現過激，今次終於可以堂堂正正慶祝了。（資料圖片／Getty Images）

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