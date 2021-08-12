東京奧運餘溫︱滑板妹妹天空布朗贏盡全世界　卻贏不了英國人的心

東京奧運新設的滑板項目，贏盡全世界人的心，一班年紀小小的參賽者個個笑住比賽，跌倒爬起再來過，尤其是女子組公園賽兩個年紀最細的選手開心那（Kokona Hiraki）和天空布朗（Sky Brown），二人既可愛，又實力超群，成為今屆賽事最受注目的選手。

布朗回到英國，接受電視台訪問，一開口，卻被英國網民雞蛋裏挑骨頭。



年僅13的天空布朗贏得一面銅牌，成為英國歷來年紀最小的夏季奧運獎牌得主，她接受早晨節目《英國早晨》（Good Morning Britain）訪問，布朗一口美式英語，令英國觀眾十分迷惑。

布朗在日本宮崎市出生，媽媽是日本人，爸爸是英國人，一家人在美國加州生活，可以選擇代表日本和英國。她受訪時說出選擇英國原因——「我想參加奧運，我父母認為壓力太大，不想讓我去。不過英國隊很酷，他們就像『沒有壓力，只是出去開心玩玩，想試便試，不想玩也可隨時走人。』」她形容，今屆奧運經歷如夢幻一樣美好。

東京奧運．滑板｜最有愛的比賽 女子公園賽競爭溫馨兼備

英國滑板妹妹布朗既可愛實力又高強，贏盡全球觀眾的心。（Getty Images）

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▼可愛滑板教主天空布朗▼

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當全世界為她的滑板技術歎為觀止，她說最拿手的其實不是滑板，「我花在滑浪的時間，較滑板更多」，滑浪在今屆奧運同為新增設項目，布朗已計劃3年後的巴黎奧運，一口氣參加這兩個項目，「在巴黎參加滑浪和滑板賽事，是我的目標和夢想，那一定會十分有型呢！」

2020東京奧運另一新設項目滑浪，Sky也相當擅長。（Instagram@Sky Brown）

布朗深愛滑浪，幾乎每天都會到家附近的海灘玩一轉才去上學，並出戰少年組賽事，她曾參加德州舉行的邀請賽並得到亞軍。

她父親史杜布朗（Stu Brown）接受BBC訪問時稱，曾說服女兒不要在東京奧運同時參加滑浪和滑板，阻得一次，阻不了第二次，他笑着承認3年後「女大女世界」，「現在要說服她已經好難，到時她已16歲，只好由得她自己決定」。

▼熱愛飛翔的天空布朗▼

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參加兩項最大障礙

小妮子野心勃勃，巴黎奧運同時兼玩滑浪，卻遇上一個重大問題——2024奧運滑浪項目，在位於巴黎一萬里外的法國屬地大溪地舉行。行程和物流上，或難以容許她這樣做。

布朗靠YouTube自學滑板，踩入奧運，希望自己能以稚齡參加奧運會，向全世界女孩示範。所有人也可以放膽做自己熱愛的事情。她和一班滑板少年、少女，今屆奧運贏盡民心，不少英國人均引以自豪，大讚她啟發無數人，可是部分挑剔的英國人一聽她的美式英語口音，挑起骨頭來。

堀米雄斗奧運金牌之煉成 從攬滑板上學到聖地封王

▼天空布朗滑浪仲勁！！！▼

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【東京奧運2020】新項目滑板懶人包 街式賽與公園賽不同之處是？

英國網民紛紛表態：「天空布朗似乎是美國人？」「為何有個美國小孩談論她的滑板銅牌？？我們現在真是缺乏英國得獎者呢！」

有人以英式諷刺表達不滿：「愛死了天空布朗的英式英語口音」，有人質疑為什麼不從英國本土選擇英國參賽代表，「日本出生，長居加州，她是美國人，跟這個國家完全沒關係。有無可能在列斯或曼徹斯特或者英國任何地方挑選滑板選手呢？」

布朗是如何煉成的：

【東京奧運2020】最年輕職業滑板選手 11歲囡Sky Brown飛向奧運

東京奧運．滑板｜無懼骨折內傷 英12歲少女Sky Brown豪言奪金

東京奧運女子滑板公園賽，擁抱不斷，十分溫馨。（Getty Images）

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香港都有滑板運動員㗎！

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