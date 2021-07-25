東京奧運｜堀米雄斗奧運金牌之煉成　從攬滑板上學到聖地封王

滑板在2016年被列為奧運新項目時，堀米雄斗才就讀高中3年級。唸高中前，他已跟校方確認能不能帶滑板上學，下課便能直接去公園練習。那時他就豪言：「我要去美國用滑板賺10億圓。」

由一個職業夢開始，今天，22歲的他站在成長地的奧運舞台，成為歷史上第一名奧運滑板冠軍。



東京奧運首度將滑板納入正式比賽項目，而第一位金牌得主就是東道主選手堀米雄斗。他在男子滑板街式（Street）以出色發揮和技術，在凌空一躍下板的最後一擊，擊敗了世界排名第一的美國滑板巨星赫斯頓（Nyjah Huston）。

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堀米雄斗成為首屆滑板金牌得主。（Getty Images）

堀米雄斗受父親影響，6歲已開始踩滑板，在12歲時決定未來要成為一位職業滑板手，他在賽後說：「單純的感到很開心，我在這裏（江東區）長大，這場地對我來說意義重大，我從小就只會玩滑板，只有滑板是我從出生堅持到現在。」

「我在這裏（江東區）長大，這場地對我來說意義重大。」堀米雄斗說。

入學前曾向校方確認帶滑板上學

由於父親也曾是滑板選手，外出練滑板時總會帶上雄斗。除親授滑板技巧，也讓他觀看不少滑板影片，漸漸地，他因此培養出對滑板的興趣，天賦二字也彷彿就寫在臉上。

高中時，熱愛滑板的他入學前向校方確認能不能帶滑板上學，下課便能直接去北千住的練習場練習。獲校方許可的他，此後便以「去美國用滑板賺10億圓」的目標前進。儘管日本的滑板水平在亞洲相當高，堀米小時候已確認要去的舞台，叫世界。他在學時以無人能比的訓練和努力，如願畢業並到滑板起源地——美國升學。

堀米雄斗從小便與滑板為伴，每天練習技術。（網上圖片）

在滑板文化起源地鍛煉，同時認識了不少職業滑板手。雄斗以美國作為據點，與好友拍攝滑板影，亦漸漸累積了名氣。2017年可說是他的收成期，他收到了夢寐以求的職業巡迴賽SLS（Street League Skateboarding）慕尼黑分站的邀請，最終獲得第2名成績，僅次於今日向他稱臣的赫斯頓。

在滑板界成名後，得到多個品牌贊助。（Instagram）

2018年，百戰鍊磨的他，在世界最大的SLS，達成史上第2人的3連勝。今年6月更在世界錦標賽首次奪冠，奧運前夕的世界冠軍，讓他成為日本的獎牌希望。

今日在決賽上，他向世界甚至過去的冠軍展現了王者的姿態，穩定的俐落的，藍天下一躍而起，在全球注視下，他達成夢想了。

由日本到赴美修練，今年，他以世界王者的姿態回到日本的東京奧運舞台。（Instagram）

讓滑板被世界看見

「雖只是很簡單的感想，真的超級開心。這跟以往的大賽不同，是最難忘一次。」一生只得一次機會在成長地實現奧運夢，這名年輕的滑板手表示下個夢想，除了想在美國買更大的屋，還表示：「踩板不只是奧運和比賽而踩，我仍會像一路走來般，留下更多的身影，成為美國都認可的職業板手。」

他被問到可會因為這面獎牌而改變滑板的世界時，「不知道滑板界會如何，但想向大家傳達滑板的樂趣，奧運是個不同的舞台，即使沒有看過滑板賽的人都會看到。」

我相信他做到了，看直播的你，心裏暗呼或大叫這幾次：「嘩！好正！」？

「想在奧運這個世界舞台，向大家傳達滑板的樂趣。」堀米雄斗說。（Getty Images）

堀米雄斗比賽獎金豐厚，美國洛杉磯住豪宅：

更多滑板街式賽精彩畫面：（按圖放大）

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