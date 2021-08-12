東京奧運．拳擊｜大學生必經階段　日本女將奪金後預告搵後路

創下國家拳擊歷史，前途無可限量，無論是否繼續打拳。

為日本奪得歷來首面奧運女子拳擊金牌的大學生入江聖奈，賽後不久發表「引退＋就職宣言」，令人驚奇之餘，其率直性情亦深得民心。她欣然表示自己是「青蛙控」，立即收到不少關於青蛙的工作，不愁出路。



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20歲的入江在決賽擊敗菲律賓的世界賽冠軍柏狄絲奧，奪得女子54至57公斤的羽量級金牌。仍為大學生的她，在拳擊世界理應「大把世界」，她卻及早認清路途，表明最大目標放眼今年秋天舉行的世界賽。

來年大學畢業，便會引退，「四年級要找工作。我鍾意打機，想去遊戲公司工作」。

入江聖奈僅20歲，已是開創歷史之人。（Getty Images）

20歲入江聖奈奪日女奧運拳擊首金 80年代漫畫啟奧運夢

除了打機，入江毫不掩飾「青蛙愛」，個人 Twitter不時上載青蛙相片，惹來大批青蛙之友交流青蛙情報。未有遊戲公司的工作邀約，先有「青蛙工」登門造訪。入江今早現身日本一個電視節目，喜道已經收到3份工作。

入江聖奈擊敗世界冠軍而奪金，稍後舉行的世界賽有機會再遇。（Getty Images）

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第一份是靜岡縣「淡島海洋公園」，內有全日本最大的青蛙館，館長親自拍片邀請入江「請你來一起飼養」。第二份來自入江的家鄉鳥取縣一家製作及售賣青蛙商品的公司。第三份是東京內一家名為「爬蟲類俱樂部」的集團，售賣飼養爬蟲類動物的用品，工作範圍包括解答客人要求及照顧小動物。入江表示曾經造訪，「好有興趣，想從事飼養及養育小動物的工作」。

入江甚至穿着隊服，在東京內找尋青蛙蹤影。（入江聖奈Twitter）

勇奪金牌，知道下一個階段目標，就是求職。（Getty Images）

入江因為小時候讀到拳擊漫畫《Ganbare Genki》（港譯《小神拳》），深受影響，小二開始學拳，立下決心要亮相奧運。

這位日本體育大學的學生達成目標，成為歷來第一位女子拳擊奧運金牌得主，創下日本奧運拳擊史。入江奪金一事，引起另一段插曲。年過八旬的前職棒球手張本勳，在電視節目談及女性拳擊，「少女結婚前互相毆打臉部，有人喜歡這種運動啊」，被指揶揄女拳手，惹來日本拳擊聯盟抗議。

實現兒時夢想，喜極而泣。（Getty Images）

日本奧委會官方帳戶問入江「最喜愛哪一種青蛙」，答案是「蟾蜍科」：

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