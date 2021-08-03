東京奧運︱20歲入江聖奈奪日女奧運拳擊首金　80年代漫畫啟奧運夢

今天奧運拳擊賽，現年20歲的入江聖奈，以技術分5:0為擊敗菲律賓的柏狄絲奧，在東奧贏得女子54至57公斤的羽量級金牌，為日本贏得首個奧運女子拳擊金牌，亦是2012年女子拳擊進入奧運項目以來，日本第一位奧運女拳王。而這位只有20歲的女拳王，卻是迷上了八十年代的拳擊漫畫《小神拳》，展開她的拳擊夢。



+ 1

根據日本媒體Sponichi報道，入江的媽媽很喜歡漫畫家小山優的作品，受家裡讀小山的拳擊漫畫《Ganbare Genki》（港譯《小神拳》）所影響，入江自小學二年級開始學拳擊。初中一年級時就決定要打入東京奧運會，以在東奧奪金為目標。

比賽結束後入江聖奈向對手握手致意，感觸落淚。（Getty）

在東奧開始前夕，小江兒時偶像小山優親筆繪了一幅插畫來鼓勵這個女孩。7月9日入江在他的Twitter 上發布這幅插畫，畫中她與《小神拳》的主角Genki Horiguchi在一起，下款有「小山優」的簽名，插畫上有一句「聖奈加油」。

入江添加了一個哭泣的Emoji，並說「我對《小神拳》的作者小山優的畫印象深刻，這激發了我打拳擊！」

東京奧運丨難民隊蝶泳美女走過戰火 愛琴海推船游3小時

+ 30

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

+ 5

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事