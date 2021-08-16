「瑞士天王」費達拿40歲的生日願望，會否是身體健康？

這名網球名將即使去年兩度接受手術，膝傷依然未斷尾，早前溫布頓8強出局後再棄戰東京奧運。「費天王」透過社交網站公布自己再度接受膝部手術，他強調希望重返賽場。



瑞士網球名將費達拿（Roger Federer）一直受膝傷所困，即使去年接受手術後，仍然未痊癒。「費天王」早前復出戰法網及溫網，在8強止步後，宣布因膝傷退出東京奧運，無緣角逐個人首面奧運單打金牌。

網球天王費達拿因膝傷退賽 今屆又少一名體壇巨星

【費達拿剛於今月的溫網8強出局】

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剛在上周渡過40歲生日的費達拿，透過社交網站向球迷們更新最新的身體狀況。膝傷沒完沒了，費達拿決定再度接受手術，「經過溫布頓後，醫生指我的膝部傷勢更為嚴重，為了我的健康，所以我決定再次開刀做手術。」

費達拿戰畢溫網後，宣布因為膝傷退出東京奧運。（資料圖片／Getty Images）

費達拿上一次接受手術後，花了一年時間回歸賽場，如今再度開刀，費天王直言將闊別賽場好幾個月時間，但他別無他法，因為他依然希望在球場上跑動，「這個階段再接受手術，再經歷一個漫長的康復的路，尤其在這個年齡，我知道是困難重重。不過，我認為是正確的，因為給予我一絲回歸賽場的希望，我期望自己再度賽場如常地跑動。」即使面對久未斷尾的膝傷，費達拿依然隻字不提退役，可見他對重返球場的渴望。

費達拿希望回歸賽場，才決定再施手術。（資料圖片／Getty Images）

費天王暫時未能返回網球場，他卻以另一方法保持手感，早前透過社交網站上載短片，以較小的乒乓球取代網球，對手正是一幅牆，並笑言與老友練波。費達拿赤着腳不斷正手抽擊，改拿乒乓球拍當然沒有問題，由遠檯到網前截擊依然純熟。

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