桌球熱話︱前情侶賽場相遇打到反白眼　反轉劇本揭男方小器在先

英國桌球公開賽首輪原先一場普通不過的比賽，卻變成「花生騷」。女子世界排名第一的伊雲絲 （Reanne Evans）遇上前男友麥克艾倫（Mark Allen），兩人合演相當尷尬的一幕，背後也另有故事。



過往桌球賽事大多分開男女作賽，然而近年世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST）近年不時向世界排名前列的女球手派發「外卡」，邀請她們參加男子組公開賽。香港「四眼Cue后」吳安儀今年本也獲「外卡」參賽，惟最終因英國疫情而無奈退出。

吳安儀因疫情反彈忍痛退賽 「好唔想放棄今次機會」

吳安儀（右）跟伊雲絲（左）是女子桌球界的頂尖球手。（World Ladies Billiards and Snooker fb）

13年前分手 今年同場再結怨

過去跟吳安儀鬥得難分難解的英國球手伊雲絲（Reanne Evans），為當今「世界一姐」，獲邀參戰英國桌球公開賽的她，首圈竟被抽中遇上「宿敵」——前男友麥克艾倫（Mark Allen）。

兩人2005年開始拍拖，一年後更誕下囡囡，惟最終於2008年結束關係；據指當時雙方並非「和平分手」，麥克艾倫更一度因此而患上抑鬱症。

事隔多年，兩人因14歲的女兒而一直保持聯繫，2013年麥克艾倫再婚，伊雲絲都有大方送上祝福。不過直至今年，雙方又再結怨。據稱，伊雲絲希望對方增加贍養費；而4月的世界桌球錦標賽時，伊雲絲正為BBC擔任專家評述，卻被在練習室內的麥克艾倫要求離開，理由是伊雲絲令他分心。

所以當抽籤結果出爐，這場普通不過的比賽頓成焦點，大家都準備「食花生」。

【伊雲絲跟前男友麥克艾倫的超尷尬舉動逐格睇】：（按圖放大）

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前桌球情侶合演尷尬一幕 女方賽後解畫

這是兩人首度在職業比賽上碰頭，開賽前麥克艾倫主動走上前並伸出拳頭，希望跟對方碰拳，然而伊雲絲卻視若無睹，直接開波，令現場相當尷尬，也引起部份人起哄。

比賽5盤3勝，伊雲絲一度領先2：1，距離擊敗「宿敵」只差一個紅波，但最終遭麥克艾倫逆轉3：2；電視鏡頭就拍到一個有趣畫面，當麥克艾倫打入一球之後，伊雲絲竟然反白眼，未知是對自己表現不滿，或是對前度的抱怨。

麥克艾倫最終順利晉級。（Getty Images）

伊雲絲跟麥克艾倫全場比賽的有趣畫面：（按圖放大）

伊雲絲比賽中途反白眼：

Snooker vs Love Island and it’s deffo 1-0 to the snooker. pic.twitter.com/5cpVdoiYTH — Andrew Allen (@AAllenSport) August 16, 2021

賽後被問到開賽前的慘食「檸檬」，麥克艾倫就拒絕回應，僅指自己如常看待今日比賽，展示對另一位球手的尊重。

他同時大讚前女友，「她打得不錯，未能勝出是有點不幸。」而伊雲絲就為尷尬舉動解畫，「我賽前被告知因疫情問題，不會有握手儀式，所以直接開波。沒有人想遇上這樣的比賽，但這就是運動，必須接受。」

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