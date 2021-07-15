【桌球】吳安儀因疫情反彈忍痛退賽　「好唔想放棄今次機會」

香港「四眼Cue后」吳安儀獲發世界桌球巡迴賽的外卡，有望挑戰男子職業賽，原定以冠軍聯賽首站作為地標戰，更與名將「火箭」奧蘇利雲同組。不過，因為英國的疫情關係，吳安儀透過社交網站宣布無奈退出今次賽事。



吳安儀早前破天荒獲得世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST）的外卡，取得未來兩屆世巡賽的參賽資格，挑戰一眾男子好手，更有望與「大師兄」傅家俊（Marco）同場出戰。

今季世巡賽由冠軍聯賽（Championship League）掀起序幕，首站於本周日（18日）在李斯特城舉行。吳安儀首戰男子賽，即有望與名將交手，被編入與「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）同一小組，「四眼Cue后」更興奮地直言「可以同奧蘇打，很想要吧？」

吳安儀挑戰男子職業賽即鬥名將 傅家俊隔空打氣：加油妹妹

吳安儀歷史性獲兩屆世巡賽資格 難掩驚喜：爭啲整燶個晚餐

吳安儀原定出戰冠軍聯賽首站。（資料圖片）

與火箭對壘的美夢，卻因新冠疫情而成空，英國疫情在上月回升，吳安儀透過社交網站宣布，與家人﹑教練及體院討論後，決定退出今站冠軍聯賽賽事。

吳安儀與奧蘇利雲交手的美夢成空。（資料圖片／Getty Images）

出戰男子賽機會難逢，吳安儀在上月尾依然對參賽抱有一絲希望，即使父親擔心英國疫情，安儀表示沒有回港班機亦在所不計，「有得飛就冇問題，最多留英國耐啲」。惟英國的確診數字繼續飆升，吳安儀沒有辦法不放棄今次機會。退賽當然失望，卻不能絕望，安儀坦言理解這個決定，唯有盡早收拾心情重投練習。

球季流流長，縱然錯過首站冠軍聯賽，吳安儀依然有不少機會男子職業賽登場，8月中同在李斯特城舉行的英國公開賽，希望屆時疫情放緩，安儀可以如願參賽。

吳安儀因英國疫情關係，宣布無奈退出冠軍聯賽首站賽事。（Facebook截圖）

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）