東京奧運｜港將獲頒發近2000萬獎金　奧運熱潮推動全職運動員發展

香港隊在東京奧運取得驕人成績，一眾奧運代表亦成為了市民關注對象，滑浪風帆女將陳晞文與羽毛球混雙代表謝影雪異口同聲認為，除了讓大眾對運動員更多認知外，也能讓家長對子女立志成為全職運動員抱更大信心，後者亦趁住近日受各界關注下，呼籲市民支持寵物領養。



港隊在東京奧運成績非凡並屢創歷史，一共取得1金2銀3銅共6面獎牌佳績，寫下香港奧運歷史新章，恒基兆業地產透過「恒基精英運動員嘉許計劃」，為今屆取得理想成績的運動員先後贈送出14份獎金，合共涉額1,937.5萬元。

在東京奧運奪得佳績的港將獲頒發近2千萬獎金。（梁鵬威攝）

恒基今日（19日）在中環國際金融中心商場（IFC）舉行頒獎禮，向獲得獎牌與打入8強的港將頒發獎金，引來近百市民圍觀，為運動員拍掌鼓勵。由於部分港將在奧運後需到內地隔離備戰全運會，故只有奧運游泳兩銀得主何詩蓓、乒乓球隊杜凱琹、李皓晴、蘇慧音、黃鎮廷、羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪、空手道女將劉慕裳與滑浪風帆代表陳晞文出席。

奧運取兩銀創下香港游泳歷史的何詩蓓，上台時獲得市民歡呼和掌聲支持。（梁鵬威攝）

羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪，雖在銅牌戰不敵日本無緣獎牌，惟二人的努力已創了港隊奧運的里程碑，獲得港人掌聲。恒基向二人送出港幣125萬元獎金。謝影雪本身是一名愛狗之人，其領養的愛犬經常出現在她的社交媒體，相當關注流浪狗的她日前已將部份獎金以物資形式捐出，在IG曾表示希望大家關注多點香港的「浪浪」，「牠們比我更需要你們的支持。」今日她在頒獎禮上亦再次呼籲市民支持寵物領養，「希望幫到流浪的動物，我把部分獎金捐到西貢愛領養機構，物資都是分散去不同的區的流浪狗。」

而拍檔鄧俊文亦表示有意把獎金捐到慈善機構，惟要多做點資料搜查，讓捐款幫到真正需要的人，「之前看過不少新聞說有不法的公司，雖然金額不算多，但都怕捐款途徑不夠好。」

謝影雪和鄧俊文把部分獎金捐助到慈善機構。（梁鵬威攝）

港將們在今屆奧運後引起香港一股體育熱潮，謝影雪坦言電視免費直播讓更多人認識運動員：「以往沒有留意羽毛球、沒有看比賽的人都有留意到運動員，大眾更多認知，鼓勵到小朋友立志去做運動員，而家長看到也對做全職添信心，推動運動來說是好好的事。」

謝影雪（中）在分享時呼籲市民關注寵物領養。

相隔9年再踏上奧運舞台的滑浪風帆女將陳晞文（Hayley），最終以第8名完成個人最後一屆奧運，她笑言：「好好彩，剛好第8名可以叨到光，能把獎金作結婚基金。」即將結婚並重返校園的她感謝香港大學的支持，「由2010年入學，11年後終於開始讀Year 2，好多謝港大讓我完成學業，學業對運動員來說，有個安全網很緊要。」她又指看到大學也頒發獎金予運動員，亦更加支持運動員獎學金，「希望更多家長放心讓子女走運動員這條路，如果他們真的用心堅持下去，因為做運動員真的很不容易。」

將重返校園的陳晞文笑言獎金是「結婚基金」。

在空手道個人形項目摘銅創下歷史的劉慕裳（Grace），因比賽的優秀表現與可愛外形，IG追蹤者數目急升，她坦言奧運後得到的關注有「巨變」，喜見大眾對運動員的支持：「適應中，自己覺得是開心事來的，多人關注是因為大家都很支持運動員，好多謝大家。」她透露仍未想到怎麼使用125萬港元獎金，會先儲蓄下來。

劉慕裳將為11月的世錦賽準備，笑言想換獎牌顏色。

去年曾在美國特訓的Grace表示暫未定赴美日程，惟她透露將會出戰11月世錦賽，她笑言：「大家若有留意，我的獎牌大多都是銅牌，希望能換一換顏色。」而謝影雪與鄧俊文，則會備戰10月中的丹麥、法國公開賽，以及年尾在西班牙舉行的世錦賽。