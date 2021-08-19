【足球轉會】熱刺歐協聯續收起卡尼　曼城擬第三度出價求購

熱刺今晚深夜出戰歐洲協會聯賽（歐協聯）附加賽對葡超球會費利拿，要求離隊的主力射手哈利卡尼（Harry Kane），繼英超首輪1：0擊敗曼城後，再次不在大軍之列。

卡尼上傳一張獨自操練的照片，似在表示他身體狀況沒有問題，領隊紐奴稱，周六對狼隊一戰會否派卡尼上陣，要視乎對方的身心狀況。他的轉會狀態陷膠着之際，英國《獨立報》指出曼城即將再加碼至1.5億英鎊求購。



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今季歐洲足協為球會級別盃賽改制，歐聯和歐霸之下，新設第三級別的歐洲協會聯賽（歐協聯），上季得英超第六名的熱刺，獲得歐協聯附加賽資格，須跟葡超球會費利拿爭出線。

即使賽程頻密，卡尼依然不見人，他未隨大軍飛往葡萄牙，再次惹起轉會猜測。熱刺領隊紐奴可以說的只有：「我們考慮是否派一個球員落場，要作出多方面考慮，當中包括體能方面和心理方面的。我們平等地支持每個球員，卡尼當然獲得我們全部人的支持。」

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卡尼上傳一張獨自操練的照片，似在表示他身體狀況沒有問題。（Twitter＠Harry Kane）

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今夏帶領英格蘭在歐洲國家盃戰至最後並獲得亞軍，卡尼早前已向熱刺提出轉會要求，他跟曼城眉來眼去多時，藍月亮亦已先後出價1億和1.25億英鎊向提出收購，唯兩度被熱刺拒絕。

英國《每日郵報》報道，卡尼對此十分憤怒，認為1.25億英鎊轉會費已經夠好，熱刺主席利維仍拒絕放人，違反了二人之間的君子協定，恐怕會令他轉投哥迪奧拿麾下的美夢幻滅。該報又指，熱刺重申卡尼為非賣品的立場，拒絕與曼城洽談下去。

轉會窗只剩下最後兩周，正當卡尼勢被逼留隊之際，英國《獨立報》消息指，曼城有意再度加碼，以1.5億英鎊第三度出價求購卡尼。這個價錢，是利維由一開始提出來的，他被指私底下堅持不會放走卡尼，相信他提出1.5億英鎊時，純粹希望嚇走其他球會。不料曼城一再加碼，決意收購這位已屆28歲的鋒將。

1.5億英鎊的「心理關口」已到，卡尼的心顯然已不再在熱刺，到底利維會如何選擇？



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