田徑｜中長跑女王夏辛8日跑6場後「大把貨」　再戰5000米大勝封后

荷蘭選手夏辛（Sifan Hassan）大概是最勤力的中長跑女王。

完成東京奧運3個項目6場賽事共2.45萬米後，她於美國時間周五又出戰鑽石田徑聯賽尤金站女子5000米，雖然未能打破捷迪（Letesenbet Gidey）的世界紀錄，但仍以14分27.89秒封后。



夏辛於鑽石田徑聯賽尤金站奪得女子5000米冠軍。（Getty Images）

「每個女性都擁有卓越能力，我們已經變得很強大。」夏辛在東京奧運連奪女子5000米與1萬米兩金、以及1500米銅牌，她用自己作為例子，向全世界女生示範，「只要你想，便能變強，便能夠做到」。

當選手們才剛享受完奧運後的假期重投訓練，夏辛已經再完成一場比賽——鑽石田徑聯賽尤金站女子5000米。外界紛紛寄望她能打破埃塞俄比亞捷迪14分06.62秒的世界紀錄，惟跑到剩下3圈時，已知無緣刷新世績，最終她以14分27.89秒衝線，但足以令她力壓同樣來自埃塞俄比亞的迪費妮（Senbere Teferi）及禾古（Fantu Worku），奪得冠軍，後兩者分列亞軍和季軍。

夏辛賽後說：「大概是最後兩圈吧，我知道自己無法打破世界紀錄，但希望傾盡所有去跑。我在奧運經歷了艱苦的兩星期，包括來自不同方面的壓力和情緒。」

當選手們才剛剛享受完奧運後的假期重投訓練，夏辛又贏一個5000米冠軍了。（Getty Images）

28歲的夏辛代表荷蘭出賽，其實她來自非洲窮國埃塞俄比亞。她生於埃國的奧羅米亞州（Oromia），所屬的奧羅莫人（Oromo）為該國最大族群，佔人口34%。奧羅莫人自1973年開始長期與政府戰鬥，夏辛接受BBC Africa訪問時稱，童年生活未受太大影響，直到2007年戰爭在奧羅米亞爆發。

夏辛的媽媽為女兒的安全和前途着想，在她15歲那年，推她上一架開往荷蘭的客機。她以難民身份取得居留權，之後入籍荷蘭，一步步實現自己的夢想。她希望成為護士，並利用跑步特長為自己闖出一片天，並矢言：「我不後悔離開那個國家，我甚至不希望再回去那裏。那實在太痛苦，每當我想起它也感到受傷，實在太糟糕了。」

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