MIRROR陳卓賢憶排球港隊艱辛歲月　「希望不是有成績才有資源」

人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）今日（22日）出席ViuTV節目《力圖打排球》活動，眾人談及對東京奧運的感受。

其中MIRROR成員陳卓賢（Ian）感受最深，曾是香港排球代表隊成員的他表示樂見大眾關注運動員，但希望大家也可將目光投向關注度較低的項目及港將。



陳卓賢（Ian）曾是南華排球隊成員、也曾是香港代表隊，回顧剛過去的東京奧運，他坦言感觸：「不只因為運動員拎獎，而是他們為港爭光之餘，亦凝（團）結到香港人的心。」

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陳卓賢（Ian）本身是運動健將，曾是香港排球代表隊成員。（李澤彤攝）

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不過他雖樂見運動員獲關注，更希望大眾不只是一時的投入，「希望大家不要每4年到奧運才關心一次，在香港做運動員真的好難。」

他以自身經歷解釋：「以前（運動員年代）我好啲，因為係學生，但當時所有隊友都係朝早返一份工，夜晚好攰都再去練波，只是源於一份熱誠，和想代表香港的心。」

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東京奧運「紅」了不少香港運動員，但Ian希望大眾能看到更多：「今屆奧運也有一些港隊運動員討論度比較低，可能因為無獎、冷門啲，但他們也默默耕耘了很久。」他亦期望「不是有成績才有資源」，希望關注度較低的項目也可獲分配更多資源去發展，「唔好成日都係運動員靠自己好辛苦拎到成績，先受關注同有資源。」

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陳卓賢（Ian）受訪時以從前港隊隊友為例，希望不受注目的項目也能獲更多資源。（李澤彤攝）

王智德（Alton）則表示除了今天活動跟鄧俊文和謝影雪打羽毛球，也希望跟其他得獎項目的運動員合作，包括空手道、游泳、劍擊和單車；柳應廷（Jer）則指出除了香港有參加的奧運項目，也可考慮推廣足球：「我們12個組一隊少林足球，會幾搞笑。」

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ERROR四子亦相當回味奧運，何啟華（Dee）指最緊張是看張家朗奪得男子花劍金牌、亦大讚徑項賽道設計出色；梁業（肥仔）則指滑板項目相當特別：「全部都後生去玩極限運動，但又好型喎好啱我哋呢個Trend（潮流）嘅人。」

保錡表示最愛看3打3籃球，本身愛打籃球的郭嘉駿（193）也認同：「見到啲規則原來同街場咁唔同，進攻時間又短咁多，超刺激，同平時五人籃球節奏唔同。」

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