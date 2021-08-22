謝影雪鄧俊文人氣暴增　輕鬆過後專注訓練：望重返世界前十

東京奧運令香港運動員獲得空前關注，香港羽毛球混雙「左手配」鄧俊文和謝影雪，單是剛過去一周就出席了4項公開活動。

人氣急升之下，兩人又如何處理隨之而來的關注度和壓力？



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東京奧運之前，鄧俊文和謝影雪不算是最多人認識的香港運動員。兩人在奧運連番好表現、與恩師陳康的難捨之情、以及在銅牌戰搏到盡的演出，都深深觸動每一個香港人。

兩人的汗與淚未換得獎牌，卻獲得暴升的人氣，成為大家口中的「雪雪」、「俊文」，備受萬千寵愛；謝影雪更獲支持者開設粉絲instagram帳戶，上傳大量「飯拍」（支持者拍攝的照片），大受歡迎。

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兩人今日（22日）出席ViuTV活動，繼早前的奧運閉幕節目後再一次與人氣組合MIRROR及ERROR合作，遊戲時打鬧搞氣氛、受訪時得體應對，已難不倒兩人，活動結束後會訪問二人的已不止體育記者，更有其他範疇，有記者甚至追問他們：「未來會否考慮發展演藝事業？」

今天已是「鄧謝配」剛過去一周的第4項公開活動，另有不少私人活動和訪問，若意志不夠堅定，隨時被冲昏頭腦。

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謝影雪（左）和鄧俊文（右）享受曝光機會之餘，不忘要盡好職業運動員本份。（李澤彤攝）

但兩人從未忘記自己職業運動員的身份，鄧俊文強調：「羽毛球的路還很長遠，時刻提醒自己盡量做好全職運動員本份、要先打好比賽做好訓練。」他透露，自己和阿雪未因活動頻繁而太疲累，「休息時間分配得不錯，現在慢慢恢復至70%訓練量，所以比較配合到現在的活動；9月中至尾開始要加量，去準備10月的比賽（丹麥及法國公開賽）。」兩人也希望在兩項公開賽爭取更多分數，令世界排名可重返前十位。

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阿雪不諱言，一開始曾對如此多行程感不適應，但認為只是短時間的事：「我不會在訓練時間做這些（活動及訪問），因為我們知自己身份是運動員，首要是專注訓練和比賽，因為奧運繃緊了好久，所以像今日跟MIRROR打波也是想放鬆一下心情，休息下，之後會集中返訓練同比賽。」

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謝影雪（左二）笑言，「自肥」的機會或能吸引小朋友向運動發展。（李澤彤攝）

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這對混雙組合都希望能透過今天的活動，令更多人認識羽毛球，俊文指出，更多人參與職業羽毛球，長遠才能提升水平，阿雪笑言：「多了曝光，小朋友見到運動員的生活不止得打波，也會有精彩經歷，原來打得好可以自肥，會給他們動力去做運動員。」

對於獲粉絲開設instagram帳戶支持，阿雪亦相當感動：「他們沒有上傳我像Anson Lo（MIRROR成員盧瀚霆）的崩壞照，好感恩，他們好錫我，所以有什麼要求都盡量滿足；有時更會請假來睇活動，覺得好窩心。」

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