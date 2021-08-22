羽毛球｜泰國一姐拉查諾慘遭雙重悲劇　心碎退出兩大盃賽

泰國羽毛球女單好手拉查諾（Ratchanok Intanon）在東京奧運與戴資穎的8強對決堪稱經典，她最終未能晉身4強。

日前，拉查諾在社交媒體宣布其母因心臟病離世，父親亦於數日後確診新冠肺炎，在雙重打擊下將避戰9月的蘇迪曼盃和優霸盃兩大賽事。



26歲的拉查諾與中華台北「球后」戴資穎份屬好友，亦是場上老對手，二人在今屆東京奧運8強決勝局中多次飛身救球，其中一球更成為今屆亮點。戴在領先2分時以妙絕的回後場反手飛身救球收死拉查諾，戰畢這一分兩名球手躺在地上喘息，成為經典畫面。雖然拉查諾無緣4強，奮戰身影仍感動泰國國民。

拉查諾與戴資穎交手時多次飛身救球，奮戰過後不禁躺在地上。（Twitter截圖）

拉查諾在東京奧運面對戴資穎，奮戰至倒地仍落敗，但已感動泰國國民。（Getty Images）

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然而，她在周四（19日）透過其母Facebook，宣布母親離世的悲痛消息，她發文悼念同時表示遺憾未能讓母親見證自己取得奧運獎牌，「媽媽一直很堅強，也一直很關心身邊的人，沒能讓她看到夢想中的奧運獎牌，實在很抱歉，謝謝大家關心，這是媽媽Facebook最後的帖文了。感謝大家，希望她永遠幸福並一直笑着。」

拉查諾在Instagram發文悼念母親。（Instagram截圖）

據悉，拉查諾的媽媽昰因冠狀動脈心臟病引發心臟驟停而離世，禍不單行的是，其父亦在數天後確診了新冠肺炎。拉查諾在雙重打擊下，今天（22日）落實退出9月舉行的蘇迪曼盃與優霸盃。雖然她曾說會為母親而戰，然而教練已向泰國羽總表示不會出戰，好好調整身心。據泰國媒體報道，其父正在醫院接受治療。

母親是拉查諾的最強後盾。（拉查諾Instagram）

拉查諾被泰國譽為是「天才少女」，2013年世錦賽奪冠成為有史以來最年輕女單冠軍，2016年世界排名曾登上第一，母親一直是她最大的後盾。其開朗率真的個性一直深受球迷喜愛，她在東京奧運不敵好友戴資穎後，曾發文祝福後者「一定要贏到最後。」盡顯其親切溫暖的一面。