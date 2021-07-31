東京奧運．羽毛球｜戴資穎力戰反勝　拉查諾悔恨之淚感動全民

「香港劍神」張家朗在男子個人花劍上演絕地逆轉的一幕，相信不少在電視前的港人緊張得手心冒汗。

台灣球迷周五（30日）亦有相似經歷，中華台北奪金希望戴資穎出戰羽毛球女子單打8強，力戰逾1小時反勝好友泰國的拉查諾，殺入4強，台灣網民紛紛表示全城與「小戴」同呼吸。



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中華台北羽毛球的奪金希望戴資穎，出發東京奧運時已有波折，最終連總統蔡英文亦要親自向「小戴」致歉，似乎這些風波對她沒有影響，分組賽3戰全勝出線直入8強，與泰國的拉查諾（Ratchanok Intanon）爭奪4強席位。

戴資穎上機才知坐經濟艙 蔡英文急忙發文親自拆彈

二人份屬好友，亦是場上的老對手，往績上互有輸贏，小戴首局先輸14：21，這名台灣「球后」戰至次局中段一度落後，一口氣連取6分反勝扳回一城。決勝局戰情激烈，互有領先，結果戴資穎頂住壓力，以21：18再下一城，力戰67分鐘反勝拉查諾，幾經辛苦拿下4強席位，今晚將與印度的仙杜爭入決賽，希望報回里約奧運的一敗之仇。

戴資穎苦戰過關，下圈將與仙杜爭入決賽。（Getty Images）

力爭職業生涯首個大賽冠軍的戴資穎，今仗非常落力，毫不惜身，決勝局多次飛身救球，其中一球更成為今仗亮點。小戴領先9：7時，一記後場回球略有猶豫，拉查諾隨即追擊，但這名台灣球手未有放棄，更以妙絕的回後場反手飛身救球收死拉查諾，戰畢這一分兩名球手皆躺在地上喘息。

拉查諾與戴資穎多次飛身救球，奮戰過後不禁躺在地上。（Twitter截圖）

小戴苦戰過關，傷痕累累，苦了一對膝頭，賽後透過社交網站向膝頭打氣。戴資穎憶起該金球，全因自己猶豫不決，「前一球應該是出界，自己還未回過神來，仍在猶豫的一刻決定打過去，才讓自己如此狼狽，倘若將球回過來的話，我必定失分。」

戴資穎今仗毫不錫力，卻苦了一對膝頭。（Instagram截圖）

奧運是全球的體壇盛事，各地市民也為代表的運動員打氣。小戴是台灣的獎牌希望，當地不少球迷觀看直播，看見她由落敗邊緣，一分一分追回來，不少台球迷與小戴同呼吸，不論在家中﹑辦公室，甚至捷運也在觀看這場賽事，更笑言戴資穎取分後，便會發出尖叫聲。戴資穎賽後同樣在Instagram轉載多個限時動態，感激眾人的支持。

拉查諾表現出色，可惜比賽場上贏家只有一個，賽後不禁在教練懷中落淚，失望之情不言而喻。這名26歲的泰國球手賽後社交網站發文，對落敗沒話可說，感激球迷們的鼓勵，並約定3年後巴黎再見。拉查諾輸波，卻贏了台灣球迷的心，不少球迷向這名泰國球手致意，直言「你也是我們心目中的球后」。

拉查諾力戰而敗，賽後走向教練懷中落淚，這一幕令不少台灣球迷動容。（Getty Images）

另外，中華台北男雙李洋／王齊麟力克印尼組合，殺入決賽爭金，「麟洋配」為中華台北鎖定首面奧運羽毛球獎牌，賽後直呼不敢相信，並在今晚與中國的劉雨辰／李俊慧爭金。

中華台北男雙李洋／王齊麟歷史性殺入決賽。（Getty Images）

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