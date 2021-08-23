【法甲】皮耶中招被焫着還擊釀騷亂　馬賽尼斯腰斬收場

小不忍則亂大謀，一時火遮眼，後患無窮！

尼斯主場馬賽的法甲賽事，客軍中場皮耶在下半場被主場球迷的水樽擲中，有仇不報非君子，皮耶還擊後，主場球迷立即暴走，衝入引發騷亂，最終球賽腰斬告終。



主場球迷「招呼」客軍球員，喝倒彩，甚至投擲雜物至場內已是家常便飯。今輪法甲尼斯對馬賽，卻因此鬧出大事。

戰至下半場中後段，馬賽中場皮耶（Dimitri Payet）走往底線拾球時，卻被主場球迷以水樽擲中，隨即倒地，球場保安「醒水」趕向現場。無端受害，火冒三丈，皮耶被焫着，立即執起地上的水樽，擲回觀眾席，尼斯球迷隨即起哄。兩軍球員趕赴場邊，試圖平伏雙方情緒，不過水樽似燃油炸藥，「㷫烚烚」的尼斯球迷走入球場還以顏色，情況一發不可收拾。

尼斯球迷闖入球場與馬賽球員引爆衝突。（路透社）

愈來愈多球迷闖入球場，與馬賽的職球員互相推撞，場面混亂，球證示意暫停賽事，兩軍球員先返回更衣室，才得以平息。暫停一個半小時後，球證希望恢復球賽，而尼斯眾將也返回球場熱身，馬賽球員遲遲未現身，最終球證腰斬球賽。

皮耶是今仗的惹火人物。（路透社）

馬賽尼斯騷亂事發片段：

Pitch invasion by fans during Nice-Marseille pic.twitter.com/s0drLdN97b — 🚽。 (@gexmsvivi) August 22, 2021

因為馬賽未有返回球場，被視為放棄球場，故此將被判0：3落敗，馬賽主席洛哥尼亞（Pablo Longoria）當然不滿此決定，炮轟法國足總一意孤行，亦將提出上訴，「球證向我們表示，未能保證球隊的安全，所以他決定腰斬球賽，但法國足總方面嘗試繼續賽事，這對我們並不公平。」

英超第2輪賽果：

+ 4

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