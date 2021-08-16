法甲｜波爾多前鋒人牆中突然倒地　及時施救回復知覺竟繼續比賽

歐洲國家盃發生丹麥中場基斯甸艾歷臣暈倒事件，畫面驚心動魄之餘，丹麥眾將迅速保護隊友，令人難忘。

類似事件發生於周一凌晨法甲，馬賽對波爾多一戰。波爾多有球員毫無先兆下失去知覺，雙方球員立即求救，並且不分你我，保護患者。暈倒球員看來無大礙，竟繼續作賽。



事發於上半場6分鐘，馬賽在前場獲得罰球，皮耶（Dimitri PAYET）正在準備。波爾多的人牆約有四、五人，其中森姆卡路（Samuel KALU）突然有異樣，先跪低再躺下。片段所見，卡路躺下時尚有知覺，還想撐起身卻似無力，終於側向左方而倒下。

卡路突然暈倒，全場進入恐懼，急速求援。（美聯社）

排人牆的波爾多球員已留神卡路的動態，看見他突然「熄機」，連同馬賽球員一同向場外示意，又跳又揮手，希望盡快有人施救。隊醫施救時，兩軍隊員上前築起人鏈，阻擋外界視線。

刻不容緩，有隊友扶着卡路的頭部。（美聯社）

法甲球員突然不支倒地（按圖放大）

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卡路及時得到治理，不久回復意識，能夠步行出場，卻非即時換走。據外電報道，卡路疑因為中暑而暈倒，重拾知覺後隊友為他敷冰，隊醫又向他淋水降溫。剛剛重拾知覺，卡路還繼續比賽數分鐘，至上半場14分鐘才被換走。卡路曾入選尼日利亞前年非洲國家盃大軍，亦在操練期間脫水而暈倒。

一方有難，八方支援。（網上圖片）

法國傳媒《隊報》（L'Equipe）及後訪問入替卡路的利美奧甸（Remi OUDIN），他引述醫生指卡路只有輕微不適，大致無礙。馬賽在上半場領先兩球，波爾多在下半場6分鐘內連追兩球，包括奧甸射入扳平一球，打和2：2。

為何還要多踢幾分鐘才離場？（網上圖片）

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