【意甲】C朗傳鬧離隊先列後備　補時階段頭槌絕殺空歡喜一場

美斯改投巴黎聖日耳門，轟動球壇。昔日宿敵轉會，難道C朗拿度都要有樣學樣？

這名葡萄牙超級球星在意甲揭幕戰先列後備，C朗下半場中段入替依然落力，戰至補時階段頂入絕殺球，卻被VAR吹走，空歡喜一場。



今夏的轉會市場非常熱鬧，除了基亞利殊及盧卡古等「大刁」外，美斯轉投巴黎聖日耳門必定是最震撼的轉會。轉會窗仍未關上，或許再有轟動消息。

意甲過去周末開鑼，祖雲達斯揭幕戰作客鬥烏甸尼斯，艾歷尼回歸領軍，前線由莫拉達及戴巴拿掛帥，正選陣容卻獨欠一人，C朗拿度先列後備。

C朗拿度無病無病卻先列後備。（路透社）

C朗無傷無病，敬業的他鮮有擔任後備，意大利著名體育記者Fabrizio Romano爆料，原來這是C朗親自要求，「在轉會市場尋求方案」，難道C朗也希望出走？

C朗拿度極罕發文回應離隊傳聞 皇馬已成過去永存心中

C朗一個舉動引起無限遐想，祖雲達斯主帥艾歷尼賽後解畫，表示事前與C朗有溝通，「他（C朗）沒有受傷，他賽前向我表示希望先列後備。」祖雲達斯副主席尼維特（Pavel Nedved）同樣大派定心丸，指C朗將會在今季繼續留隊。

C朗自行要求先列後備，後備席上的他顯得心事重重。（路透社）

祖雲達斯開賽僅3分鐘，由戴巴拿先開紀錄，這及阿根廷球星及後造就古達度建功，23分鐘領先兩球，可惜「老婦人」未能保住勝局至完場，烏甸尼斯由縱然C朗拿度在後備席候命，下半場憑羅拔圖佩雷拉（Roberto Pereyra）及迪路菲奧（Gerard Deulofeu）各建一功，最終兩軍打成2：2平手。

C朗拿度頂入絕殺球後，興奮得除衫慶祝，露出一身健碩的肌肉。（Getty Images）

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C朗拿度戰至下半場中段入替莫拉達，關鍵時刻再度挺身而出，補時階段接應基艾沙傳中，近門頭槌建功。頂入奠勝球，C朗興奮得除衫，與隊友齊齊慶祝，即使露出一身肌肉，他也逃不過領黃牌的命運。可惜開心得太早，VAR指出C朗稍微越位，入球被推翻，空歡喜一場更領黃，C朗只好苦笑。

絕殺球被VAR吹走，C朗顯得十分無奈。（路透社）

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