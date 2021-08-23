中甲｜前國腳謝暉醉酒失言後辭去帥位　爆料涉班費內幕金額惹爭議

前國足球員謝暉酒後失言的片段被擺上網，引起熱議，上周遭中甲球隊南通支雲暫停職務，他在周日下午於社交網站宣布辭去教練一職，並承認「言行應該更加專業嚴謹」，接下來會到德國深造。

內地媒體《足球》報官方微博撰文，指謝暉此事的爭議在於，他披露了部分球會的班費資金內幕，包括上海上港為爭冠花了120億人民幣、南通支雲花了1000萬得到中甲第5名。據報，謝暉失言片段曝光後，南通支雲的高層接到有關方面的電話。



酒後失言事件後，46歲的謝暉昨日（22日）下午在微博發文，決定辭去南通支雲教練。他寫：「冷靜了幾天，在家陪孩子，做做飯，心情出奇地平靜。但還是應該有個交代。」

謝暉宣布請辭後，中甲球隊南通支雲發聲明同意他的辭職。（南通支雲微博）

「對我來說這是一個艱難的決定，因為我早把自己與球隊視為一體，不能繼續帶球隊打完這個賽季真的很遺憾，南通支雲真的是一支正氣凜然、團結奮進的球隊，每個人都有着理想與信念。在這裡我特別想對朝夕相處的球員道歉，沒有陪你們走到最後，是我對不住你們。」

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謝暉去年3月出任南通支雲主帥，至昨日因酒後失言事件請辭。（南通支雲微博）

謝暉上周與朋友吃飯時，酒後失言，談及幾間中國球會，並大爆內幕。他狠批現任成都蓉城主帥徐正源「不懂球」，又直指上海海港（前身上港）當年奪得中超冠軍花費120億人民幣，他還說：「我們（南通支雲）用了1000萬，就中甲第5名。（那些人）腦子應乾淨一點，別瞎搞，不要都在搞錢。」

謝暉酒後吐真言，被南通支雲暫停主教練職務。（微博圖片）

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有人將謝暉的酒後言論拍低，並且放上網，引起球迷熱議。謝暉上周三（18日）下午在微博為言論向相關球會道歉，承認自己喝了很多酒，並批評偷拍的人別有用心，嚴重損害他的名聲。南通支雲之後暫停謝暉的教練職務，到昨日謝暉宣布辭職。

內地媒體《足球》報官方微博撰文，分析謝暉的酒後失言為什麼會引發如此大的紛爭，文章指謝暉的言論「涉及到的其他俱樂部投資問題，還有南通俱樂部自己的資金投入問題，都是雷點」。

【謝暉在事發後道歉以及在周日宣布辭職】

謝暉曾經擔任上海上港的助教，外界普遍相信「上港為爭冠花120億」的說法是正確的，引起網上熱烈討論。更大的問題可能出於南通支雲的班費狀況，涉及球會與當地政府的投資。

謝暉表示自己花1000萬就幫球隊贏到中甲第5名，但據《足球》報官方微博發布的文章稱，南通支雲今季胸前廣告收入已超過1000萬，當地政府及體育局的支持也有數千萬，「這與1000萬投入之間的差距，確在不小」。

該文章續稱，在謝暉酒後失言事件曝光後，南通支雲的高層「接到了有關方面的過問電話，但相關電話是否對謝暉的處置有決定性作用，俱樂部拒絕發聲」。

《足球》報官方微博撰文，指謝暉的言論「涉及到的其他俱樂部投資問題，還有南通俱樂部自己的資金投入問題，都是雷點」。（微博截圖）

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戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：