16歲「中國麥巴比」蘇宇亮準備踢中超　混血小將土生土長識廣東話

前名廣州富力的中超球會廣州城昨晚宣布，將16歲小將蘇宇亮提升上一隊，並據報已經在中超報名。蘇宇亮廣受內地球迷關注，因為他是中國及尼日利亞混血兒，在廣州出世及成長，能說流利的普通話及粵語。由於他速度高，又是踢翼鋒，加上他的偶像是法國的基利安麥巴比，所以被內地傳媒稱為「中國麥巴比」。



廣州城昨晚在微博上載蘇宇亮在訓練中舉重的照片，並宣布將這名在2005年1月出世的新星上調至一隊。據內地傳媒，廣州城已經為他報名，準備好參加中超。

【蘇宇亮訓練照片】

蘇宇亮是混血兒，父親來自尼日利亞，母親則是中國人，但他並非入籍兵，而是土生土長的中國球員。蘇宇亮在廣州出世，從小在廣州讀書及長大，會說普通話及粵語。

蘇宇亮在小學3年級學踢波並愛上足球，到2016年加入廣州富力的青訓。他身材高大而且速度快，爆炸力十足，據報他在小學6年級的時候，可以用12秒跑完100米。故此，他在球場上司職翼鋒，負責邊路突破。

16歲小將蘇宇亮司職翼鋒，以速度快見稱。（網上圖片）

他在2017年起漸為內地球迷熟悉，他在一項U12的比賽中，代表富力U12對柏雷素爾的青年軍，射入一記漂亮的遠射。去年，他入選中國U17小國腳。據報，他已經有1.82米高。

蘇宇亮曾表示夢想為國足披甲，他的足球偶像是C朗拿度及基利安麥巴比。由於他的特點及位置與麥巴比相似，所以內地網民及傳媒就為他起了「中國麥巴比」的外號。

【YouTube上有人上載了蘇宇亮的精華片段】

戴偉浚與曼聯舊將齊梅開二度 內媒：國足未來不可或缺之人

傳戴偉浚入籍中國「按部就班」進行中 曾表心跡願為國足效力

傳戴偉浚轉籍求入選中國隊 曾是香港球迷寵兒終因一件事遭狠批

↓↓↓同場加映！戴偉浚中超首個入球，搶波突破勁射一條龍，即刻逐格重溫↓↓↓

+ 2

戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：