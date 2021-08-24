東京奧運餘溫︱全紅嬋再次震驚世人　中港選手隔離期狂做同一件事

東京奧運過後，一班運動員先進行隔離，這段苦悶日子期間，眾多中國運動員跟香港健兒一樣，在難得的假期不停開直播視頻跟支持者分享奧運經歷，不少中國選手順便大曬戰利品。

備受注目的跳水選手全紅嬋，被拍下奧運期間瘋狂買入一種物品，令人意料不到。



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環球疫情下的東京奧運，運動員須接受嚴格防疫規定，即使身處購物天堂東京，也不能到市面吃喝玩樂，只能留在選手村。

就算限制多多，也阻止不到運動員的購物欲望，東京奧運選手村內商店貨品應有盡有，中國代表團年紀最小的全紅嬋，便被拍下買得滿手都是購物袋的一幕。到底這名14歲小姑娘，買了什麼？

令評判難以扣分的跳水天才 全紅嬋一而再完美表現摘金

全紅嬋手上一袋二袋。（網上圖片）

根據新浪網報道，全紅嬋竟被發現奧運期間拿着一袋袋護膚品！年僅14的她，向來一臉男孩子氣，有點不修邊幅，比賽場內外也不見她會特別打扮，因此有點令人意想不到。

跳水運動員長期出入跳水池，當然要好好護膚，不能排除她買護膚品自用，但以她的孝順個性而言，這批護膚品更大可能是買給媽媽和家人的手信。

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全紅嬋是東京奧運最矚目的新巨星，場內的完美演出加上場外的可愛表現，令她深受愛戴。（全紅嬋＠微博）

▼全紅嬋東京奧運的3次滿分 ▼

全紅嬋在10米高台跳水決賽3度拿滿分的近乎完美表現，令她一夜成名，她在賽後記者會受訪時稱，跳水是為幫助生病的媽媽賺取醫藥費，「媽媽生病了，可是我不知道那個字怎麼讀，不知道她得的什麼病，然後就很想賺錢， 回去給她治病，得賺很多錢，然後治好她。」

她的孝心令人感動，也更使大家相信，她買來一袋二袋的護膚品，是給家人的禮物多於自用。隔離期間，不少運動員開直播大曬戰利品，全紅嬋也有分享隔離期間的點滴，短短一分鐘的片段，盡是她示範日常的訓練動作……由此可見，她的成績絕非僥倖，而是每勤力練習的累積。

▼全紅嬋的隔離生活 ▼

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別看她比賽和訓練時一絲不苟，私底下的全紅嬋，活潑可愛，拍照時不時做出大心心動作和勝利手勢。她在隔離短片中寫道：「大家好，我是全紅嬋。來看看我的隔離訓練視頻吧！做完我的腹肌都要出來了。」

不知她是不是發現了，乒乓球選手陳夢早前被網民發現腹肌很好看，令「陳夢的腹肌」登上熱門搜尋，也來趁熱鬧湊一腳。

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相比起可敬的全紅嬋，大部分中國選手「親民」得多，分享他們在東京奧運的戰利品：

▼中國運動員大曬東京奧運戰利品 ▼

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陳夢喜歡儲奧運襟章，曾分享運動員證件上扣滿不同襟章的照片，羽毛球女單金牌得主陳雨菲曬出自己在東京買的很多奧運紀念品，包括啤牌、棒球甚至指甲鉗，又表示很喜歡奧運選手村有店舖售賣一些有紀念意義的生活用品。

全紅嬋東京奧運點滴：

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