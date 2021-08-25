東京奧運餘溫︱金牌突然「甩皮」　彈床女神上網提問惹搞笑神回應

東京奧運早已完結，辛苦獲得佳績的運動員，少不免間中拿出珍貴的獎牌來緬懷一下風光一刻，可是假如發現獎牌突然「甩皮」，如何是好？

贏得女子彈床個人金牌的朱雪瑩跟不少網民一樣，將煩惱求教網絡大神，在微博弱弱提問：「你們的獎牌……也能扣掉一層皮嗎？」



以「白桃鳥龍小圓子」為微博網名的朱雪瑩，上載三張她贏得的奧運金牌照片，全都是獎牌正面，細仔一看，勝利女神左側有一點點顏色較深的部分，應該便是她口中「甩皮」的部分。

第一張照片甩皮的部分明顯較小，第二張她似乎用手指輕輕一刮，到第三張照片，甩皮的位置明顯擴大許多。

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贏得女子彈床個人金牌的中國選手朱雪瑩，在微博詢問：「你們的獎牌……也能扣掉一層皮嗎？」（朱雪瑩微博截圖）

▼會甩皮的金牌？▼

她的心急提問，惹來網民火速回應，不少人叫她別再扣（刮）了，朱雪瑩回覆時解釋自己並不是刻意弄壞獎牌，「我來澄清一下……這個一開始真的不是我故意扣的，發現缺了一小塊（就圖一那樣），我以為髒了，就拿手蹭了蹭，發現沒變化，就扣了一下……就……」

有網民神回：「再摳摳興許摳出巧克力」（再刮刮或許刮出朱古力），嘲笑金牌其實是朱古力金幣，也有人質疑「這就是日本的匠心精神嗎？」另有心水清的網民說：「難怪特地強調不能咬」。亦有好心人直接標簽東京奧運大會和國際奧委會官方帳戶，要求他們為朱雪瑩換回一個完好的金牌。

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▼網民搞笑回應甩皮金牌事件▼

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朱雪瑩辛苦贏得女子彈床個人金牌，卻遇上獎牌「甩皮」的難題。（Getty Images）

跟1964年東京奧運，以及1972年札幌、1998年長野兩屆冬季奧運一樣，今屆奧運和殘奧會共5000面獎牌也是由日本造幣局製造。

跟往年的獎牌製作不同，今屆奧運為宣揚環保理念，特別向日本市民募集舊手機，從中抽出金屬來製作奧運獎牌。當中金、銀牌以純銀製，分別重約556克及550克，均為歷屆夏季奧運中最重，其中金牌有最少6克鍍金。

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東京奧運獎牌由日本民眾捐贈的電子設備回收材料製成。（Getty Images）

得獎運動員向來有咬獎牌的傳統，今屆自然也不例外，不過由於所有獎牌都是從日本民眾捐贈的電子設備回收材料製成，東京奧組委會便曾發推文提醒運動員：「沒必要咬獎牌……雖然我們知道你們還是會咬！」

今次朱雪瑩的金牌甩皮事件，不知跟物料跟以往不同有沒有直接關係。《環球時報》記者向日本造幣局查詢此事，對方回應「尚未關注到金牌甩皮事件」，至於能否為朱雪瑩更換一面獎牌，日本造幣局表示東京奧組委或對此進行調查，具體問題須向東京奧組委方面了解。

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