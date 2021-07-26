張家朗奧運奪金感言　金牌好重　盛載的是相信更是勇氣

1996年，那年張家朗還未出世，李麗珊在亞特蘭大創造的奇蹟，他是從書本上學到；25年後，他創造同一樣的歷史。

由32強殺入16強面對世界冠軍，然後8強、4強，張家朗今日份外冷靜。「或者是我一直也沒想過會今屆取下獎牌，所以我感覺很放鬆，打得順，在決賽前我更想已有銀牌了心滿意足。」家朗笑說好在及時煞停壞思想，好讓最終掛上金牌。

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25年後香港再出現金牌，家朗並沒有當日「珊珊」蕩氣迴腸的激動，穿上港隊服配對墨綠色「Dunk Low」，張家朗帥氣地走上頒獎台。接過獎牌的家朗也只微微笑，向場中心揮手，反之全場記者及隊友高呼不停。我們有人感動得哭着，隊友張小倫也雀躍得開live直擊。

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25年後香港再出現金牌。（高詩琦攝）

張家朗的魅力就是這樣。（高詩琦攝）

走過低潮登上高峰，家朗自覺成長了不少：「其實我打多哈站的時候已覺自己打得放鬆，以前很多包袱；今天我跟教練講笑，假如打贏奧運冠軍，就能成為奧運冠軍。」然後他做到了。

拿起奧運金牌的第一感是什麼？他說：「好重呀原來。」

手上的紀念公仔與銀牌選手倒轉了，他說：「我唔敢搵佢對換番......」

我問自覺是教練口中的男人嗎？他說：「本身都是一個男人。」

張家朗的魅力就是這樣。

走過低潮登上高峰，家朗自覺成長了不少。（高詩琦攝）

一個金牌，為香港帶來希望，家朗笑言未準備好做香港「男神」，但這名奧運金牌最後想跟香港人說：「希望大家知道，其實奧運並不遙遠，大家可以想遠點；也許別人會想，運動員是一個很天真的職業，用好多努力亦未必有回報；但我想別人知道，縱使香港是一個好細的地方，只要相信就有可能。」

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張家朗昂然殺入4強。（高詩琦攝）

張家朗。（高詩琦攝）

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