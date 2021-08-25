田徑｜19歲超新星以舞蹈煉出跨欄技術　巴黎奧運必需注視的一個

19歲法國跨欄小將佐亞（Sasha Zhoya），在上周末的世界U20田徑錦標賽男子110米欄半決賽和決賽中，兩度打破世界青年分齡紀錄，大放異彩。

現時持有3項世界青年紀錄的他原來是個舞者，在大學曾主修現代舞與芭蕾舞，他在世界田聯（IAAF）的訪問中，分享對於到底要代表成長地澳洲、還是法國的掙扎。



上周末在肯雅舉行的世界U20田徑錦標賽上，除了年僅19歲的香港小將張紹衡3破香港青年紀錄引起港人注目，同場19歲的佐亞先後跑出12.97秒及12.72秒，兩度刷新U20男子110米跨欄世界紀錄，他在賽後表示很高興證明在初賽造出的成績並非僥倖。

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佐亞在田徑世青賽兩度刷新世青分齡紀錄。（Getty Images）

事實上，他早在2019年的澳洲田徑錦標賽已光芒四射，當時不單連贏110米欄、200米和撐竿跳的年齡組別冠軍，同時打破U18的撐竿跳世界紀錄和110米欄澳洲紀錄；其時他仍未選擇代表法國參賽。

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與家人在澳洲成長的佐亞，父親來自非洲，母親 則是法國人，他選擇了代表法國征戰世界。（Getty Images）

出身音樂世家 屈居第2成做王者動力

擅長運動的佐亞出身於音樂世家，來自非洲辛巴威（Zimbabwe）的父親以及法國籍母親均是音樂家，他在澳洲柏斯出生並成長，8歲時受到姐姐的影響下接觸田徑。其後姐姐未有繼續在運動發展，佐亞卻未曾放棄，他感恩的說：「所有我現在的成功，都是因為她。」擁有運動天賦的佐亞這些年來曾在足球、籃球、冰上曲棍球、游泳等鍛練，然而最大的成就仍在田徑，擅長的110米欄和撐竿跳均是技術成份極高的項目。

父親長期在非洲工作，佐亞坦言與母親關係更緊密，更是他選擇代表法國的要因。（Instagram）

他自小已在運動上展現潛質，在參加大賽初期卻未嘗過傲視群雄的滋味，「我想這就是我努力成為冠軍的動力，我常常都是取得第二名，這也是一個好好的名次，但在長時間屈居第二後，成為第一變成了我每天的目標。」自從有這個想法後，「第二名」很快便成了久遠的回憶。14歲那年，他在撐竿跳以4.92米打破了U17青年世界紀錄；翌年，他以13.24秒打破男子110米跨欄（91.4厘米）全國紀錄（澳洲）。

佐亞擅長的110米欄和撐竿跳均是技術成份極高的項目。（Getty Images）

在澳洲出生的佐亞一年中大約有半年時間留澳，半年則在法國生活和訓練，「我父親來自非洲，媽媽則是法國人，很多小時候學到的東西都是關於法國文化，我經常到法國探望祖父母，也會在那裏與在法國的家人生活，這讓從小在澳洲長大的我感到自己也很『法國』。」他坦言與媽媽感情非常要好，成為他最終放棄代表澳洲、選擇為法國出賽的決定性因素。

佐亞曾修讀現代舞與芭蕾，但因訓練未能兼顧而無奈放棄。（網上圖片）

佐亞現時在巴黎的法國國家體育學院（INSEP）接受專業訓練，直到去年為止，他都在修讀現代舞與芭蕾舞學位，然而因為想更專注在田徑訓練，他未有繼續完成學業。他認為同樣需要技術的舞蹈能幫助練習跨欄：「跳舞需要靈活性、柔韌度，這也對我跨欄大有幫助，我愛這門藝術和一切有關舞台的事。」他坦言當初選擇舞蹈是因着靈活性與節奏感，但他在習舞兩年後改變了想法：「它已在我生命裏佔了另一個位置，成了我想繼續的興趣，跳舞讓我放鬆，畢竟一直想着田徑並不是好事。」

佐亞雖因傷無緣奧運，仍讓國民期待他在3年後的巴黎奧運大放異采。

劍指主場出戰巴黎奧運

放棄了熱衷的舞蹈，換來了跨欄的成就，他在去年的法國U20室內錦標賽上，出戰60米欄以7.34秒、把原來7.40秒的U20室內世界紀錄推前，狀態大勇的他在今年7月的法國U20錦標賽110米欄跑出13.02秒，其後更在U20歐錦賽初賽造出比世界紀錄快0.01秒的12.98秒，惟因超風速而不獲承認，最終他在決賽以13.05秒刷新該賽事紀錄取得冠軍。相隔僅一個月，他以歐洲王者姿態在世錦賽再下一城，跑出12.72秒的世青紀錄。

原期望能代表法國出戰東京奧運4X100米接力的他，因傷而未能在今屆奧運舞台亮相，不過4年後在主場舉行的巴黎奧運，他也不過是22歲，相信能在110米欄展現強勁的奪金實力，「每個人都想在家鄉比賽，在法國觀眾的關注下與其他國家選手競爭，我非常期待這一天的到來。」

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張紹衡世青賽3破110米欄港青紀錄：